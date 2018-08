Tenåring knivstukket i ryggen i Bamble

Politiet fikk melding om hendelsen i Telemark like før klokken 1.30.

– Fornærmede kom seg selv til legevakta. Derfra er han blitt fraktet til Skien sykehus, opplyser André Kråknes til NTB.

Det var en person som var sammen med den fornærmede som tok kontakt med politiet.

– Vi har også fått oppgitt navnet på den mistenkte og prøver å lokalisere ham, sier Kråknes.

Den mistenkte er også en mann i slutten av tenårene. Politiet søker nå etter åstedet ved Stathelle.

Politiet opplyser på Twitter at fornærmede er kritisk skadd, men at tilstanden er stabil etter at han er ankommet sykehus. Den skadde var allerede på sykehus da politiet ble varslet av vitner.