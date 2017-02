Tapte søksmål etter spiralnekt

Det skriver Telemarksavisa. Katarzyna Jachimowicz er opprinnelig fra Polen. Hun er troende kristen, og lege. Hun reserverte seg mot å henvise kvinner til abort, og å gi dem abortliknende prevensjon. På grunn av det, fikk hun, som eneste fastlege i landet, sparken på grunn av sin samvittighet.

Fra 2011 til 2015 jobbet hun som fastlege i Sauherad i Telemark – en kommune med omtrent 4500 innbyggere, og som i perioder har skreket etter fastleger som ønsker å arbeide der.

I dag falt dommen i saken, og Jachimowicz tapte.

– Jeger meget skuffet over dommen, men vil ikke kommentere ytterligere før jeg har gått gjennom den med min advokat, sier Jachimowicz til NRK.

Det er Håkon Bleken som er legens advokat.

– Min klient er selvfølgelig skuffet, men vi har ikke fått gått gjennom dommen skikkelig enda. Vi stiller oss litt uforstående til avgjørelsen.

Han sier hans klient trolig vil anke dommen.

Følte seg usaklig oppsagt

Hun saksøkte kommunen fordi hun mente hun var usaklig oppsagt. For da regjeringen til slutt landet på at fastleger ikke har rett til å reservere seg mot å selv sette inn spiral hos pasienter som ønsker det, måtte fastlegene enten slutte i jobben eller utføre denne oppgaven.

Jachimowicz ville ingen av delene.

– Jeg ble lege for å behandle folk og for å hjelpe mot sykdommer og forskjellige lidelser, ikke for å drepe noe liv, sa hun til NRK tidligere i vinter.

NRK oppdaterer artikkelen.