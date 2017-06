Stoppet promillekjørere

Politiet har stoppet flere førere som er mistenkt for å ha vært ruset bak rattet natt til lørdag. I Fyresdal ble en mann i 20-årene anmeldt for promillekjøring like etter midnatt. Ved 3-tiden stoppet politiet i mann i 30-årene på Notodden som også er anmeldt.