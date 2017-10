Siljan-siktede herjer i hele landet

Mennene fra Siljan, som er siktet for å overfalt en bil med slegge i Vestfold, har saker på seg fra hele landet. Politiinspektør Magnar Pedersen sier til TA at mennene er anmeldt og sikta for saker som brer seg fra Finnmark til Vestfold. De to er nå varetektsfengsla i fire uker.