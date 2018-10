– Denne unnskyldningen betyr veldig mye for meg. Det er ikke bare tyskerjentene som fikk den straffen den gangen som ble berørt. Det var også familiene og etterkommerne. Selv om det kommer sent, er det viktig for både historien og etterslekten at unnskyldningen kommer, sier Reidar Gabler til NRK.

Moren hans, Else Huth fra Sarpsborg, er 22 år gammel i 1944. Hun har nettopp flyttet til Notodden i Telemark for å jobbe der. Gjennom noen venner treffer hun sitt livs kjærlighet: den 25 år gamle, høye, mørke Erich Gabler. Det er bare en liten hake ved historien: Erich er tysk soldat.

Tirsdag kveld ble det kjent at den norske regjeringen med Erna Solberg i spissen gir de såkalte «tyskerjentene» en unnskyldning for måten de ble behandlet etter andre verdenskrig.

– Flere tusen kvinner som ble kalt «tyskerjenter» eller «tyskertøser» ble internert, fratatt statsborgerskap og sendt ut av landet. Uten lov og dom. Norske myndigheter behandlet dem på en uverdig måte. Rettsstaten sviktet dem, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det følger forskningsmidler, men ikke personlige erstatningsbeløp med unnskyldningen. Samtidig trekker Solberg fram at dette vil gjøre det lettere å få billighetserstatning.

Familiebilde med mor Else, far Erich, Reidar (i midten) og Arne (t.v.) Foto: Privat

– Jeg vil si unnskyld

I den offisielle unnskyldningen til de tusenvis av såkalte norske tyskerjenter sier statsministeren at Norge brøt med rettsstatens grunnprinsipp.

– Vår konklusjon er at norske myndigheter brøt med rettsstatens grunnprinsipp om at ingen borger skal straffes uten dom eller dømmes uten lov, sier statsminister Erna Solberg.

Hun innrømmer at det har tatt lang tid å få unnskyldningen på plass.

– Forholdet som kan ha utløst den urettferdige behandlingen, kan ha vært en tilfeldig flørt, noen ganger bare rykter om at det skal ha skjedd. Andre møtte sin kjærlighet og giftet seg, og mange fikk barn sammen, sier Solberg.

Ingen vet hvor mange de var

Unnskyldningen kommer etter en utredning som er gjort av HL-senteret, og er en del av markeringen for FNs menneskerettighetserklæring som er 70 år. Unnskyldningen gjelder dokumenterte overgrep begått av norske myndigheter.

– En god unnskyldning kan ha mye kraft. En unnskyldning kan bety at grupper får svar på behandlingen av dem, sier leder Guri Hjeltnes ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

Hun forklarer at selv om myndigheten som kommer med unnskyldningen eller beklagelsen, ikke selv var ansvarlig for det som skjedde, kan en velformulert og god unnskyldning gjenopprette ære og identitet ved at det erkjennes skyld og feil.

Ingen vet nøyaktig hvor mange kvinner det dreier seg om, men det er anslått mellom 40.000 og 50.000. Det er registrert mellom 10.000 og 12.000 norsk-tyske barn