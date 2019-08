Barnevernet overtok omsorgen for gutten som er bosatt i Telemark da han var 13 år.

Da hadde mishandlingen pågått fra sommeren 2015, til oktober 2017.

Fortalte om vold

Moren kom til Norge som flyktning i 2013. Sønnen bodde hos sine besteforeldre i en lang periode, men ble gjenforent med sin mor våren 2015.

Etter at han flyttet inn i sitt nye hjem, skal volden ha startet.

Han ble blant annet slått med kosteskaft, ledning og belte. Barnet ble også bitt, og skjelt ut på det groveste av sin mor.

Det var under et besøk hos en skolekamerat at historiene om mishandlingen kom frem, etter at han ikke ville hjem da kvelden kom.

Foreldrene til kameraten valgte å varsle barnevernet og skolen som følge av dette. Etter dette har han ikke bodd hjemme hos moren, men flyttet frivillig til et fosterhjem.

Glad i sønnen

I retten hevdet kvinnen at hun er svært glad i sønnen, og at anklagene om vold er løgn.

Hun hevdet videre at sønnen lyver om hendelsene, og at det var årsaken til at hun skilte seg fra sin nye mann i samme periode, da hun fikk et ultimatum om å velge mellom han og sønnen.

Den siste påstanden benektes av eksmannen, som altså var guttens stefar i deler av perioden volden skal ha pågått.

Dømt til fengselsstraff

Det ble ført en rekke vitner i saken som nylig gikk i Nedre Telemark tingrett. Blant annet representanter fra politi, barnevern, fosterhjem og venner av tiltalte.

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har mishandlet sønnen psykisk og fysisk over lang tid.

Politiadvokat Rikke Ødegård la ned påstand om tolv måneder i fengsel, men retten mente dette var for strengt.

Kvinnen ble dømt til fengsel i åtte måneder, hvorav halvparten er betinget. Hun må i tillegg betale sønnen en oppreisning på 100.000 kroner.

Kvinnens forsvarer, Stein Martin Helland, hadde fredag ikke rukket å snakke med klienten etter at dommen falt.

– Jeg utelukker ikke at det kommer en anke i saken, hun nektet jo straffskyld, men dette må vi ta stilling til når vi har gått gjennom dommen, sier han til NRK.