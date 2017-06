Småbåtsalget går bananas

– Problemet er faktisk å få tak i nok båter, for det er ikke noe problem å få solgt dem, sier Gøran Jensen i Telemark lystbåtformidling.

Forhandlere over hele landet opplever en voldsom etterspørsel etter småbåter. Enkle båter som er lette å bruke, og som har en grei størrelse, er det folk er på jakt etter.

– Vi snakker om båter fra 15- 20 fot, og med overnattingsmuligheter for opptil to personer, sier Jensen.

Stig Bolme fra Porsgrunn skulle selge sin skjærgårdsjeep på 18 fot. Han opplevde en enorm etterspørsel etter båten.

– Jeg la den ut mandag kveld rundt klokken 21.30. Tirsdag formiddag var den solgt, og folk ringte hele kvelden og formiddagen, og i tillegg fikk jeg mange e-poster, forteller han.

Nordmenn er glade i sommer på sjøen, og småbåtsalget øker. Foto: Trondheim Havn

Merkbar økning

Redningsselskapets småbåtregister har hatt en økning på nesten 10 prosent i antall registrerte småbåter sammenlignet med i fjor. De merker også at etterspørselen er svært stor.

– Flere ser muligheten for å komme seg ut på sjøen og nyte det livet. Det er tydelig at det er flere som nå har fått øynene opp for det, sier Atle C. Strøm i Redningsselskapet til NRK.

Han sier de merker at det er god bevegelse også i bruktbåtmarkedet, fordi det er flere omregistreringer enn tidligere.

– Det er en svært positiv utvikling i markedet, og folk får nå mye båt for pengene.

Billigere båter

Gøran Jensen i Telemark lystbåtformidling står konstant i telefonen med folk som ønsker å kjøpe og selge småbåter. Foto: Petter Melsom / NRK

For salgstallene i båtbransjen har ikke alltid sett like lovende ut.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en lavere omsetning fra butikkhandel med fritidsbåter og utstyr siden finanskrisen rammet markedene hardt i 2008. Finanskrisen førte til en bråstopp i båtmarkedet. Slik er det definitivt ikke i 2017.

– Det som er problemet nå er at de båtene jeg får inn selger jeg før jeg rekker å få lagt dem ut på Finn. Småbåtmarkedet har gått helt bananas, sier Gøran Jensen, som igjen blir avbrutt av en ny telefon fra en som ønsker å selge båt.

– Da får vi inn en ny båt. Jeg kan nesten garantere at den er solgt innen helgen til riktig pris.

I 2014 fjernet Høyre-FrP-regjeringen båtmotoravgiften, tidligere kjent som hk-avgiften.

Båtkjøpere sparte dermed flere tusen kroner på kjøp av motor, etter at fritaket ble innført den samme sommeren,

En båtmotor på 50 hestekrefter ble for eksempel over 10.000 kroner billigere etter at avgiften ble tatt bort.