– Sesongen startet tidligere enn normalt og vi har hatt en kjempestart på året, sier daglig leder i Grimstad Bådsenter AS, Anders Topland.

Med sine tre butikker i Grimstad, Arendal og Kristiansand, er Grimstad Bådsenter AS, Norges største båtforhandler.

Doblet salg av båter

At interessen for å kjøpe båt er stor, ble bevist på båtmessa Sjøen for alle som ble arrangert på Lillestrøm i dagene 22.–26. mars. Der solgte Grimstad Bådsenter hele 50 båter, noe som ifølge Topland er dobbelt så mange som de noen gang tidligere har solgt på messa.

Noe som imidlertid har vært som normalt, er at det først på året har vært størst interesse for litt større båter.

– Det har vært størst etterspørsel etter båter som man kan overnatte i, sier Topland.

Ifølge ham har interessen for slike båter tatt seg opp de siste årene. Mens det tidligere var veldig populært med bruksbåter som egnet seg godt til fiske og dagsturer, er det nå flere som ønsker å ha en båt som de kan være ute med i flere døgn i strekk, alt fra et par, tre dager og opp til en uke eller to.

Topland tror det er fordi folk vil ha tilbake muligheten til å overnatte på sjøen, men ifølge ham må ikke båtene nødvendigvis være så store. Det går mye av båter mellom 20 og 28 fot.

Grimstad Bådsenter hadde en økning i omsetningen på 10 prosent i fjor. I år kan det bli enda bedre. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Interessen er tilbake

Hos den mindre forhandleren Nautic Marine AS i Mandal, har de også merket at noe er i ferd med å skje. Så langt ser det ut til at årets salg vil bli bedre enn fjorårets.

Daglig leder i Nautic Marine AS, Bjarne Even Christensen, sier at alt tyder på at salget av båter skal ta seg opp i år. Foto: Odd Rømteland / NRK

– I fjor var det litt labert, men i år føler jeg at interessen er tilbake. Det har vært stor interesse helt fra januar, sier daglig leder Bjarne Even Christensen.

Selv om det ikke gikk så bra for mandalsbedriften i fjor, gikk salget på landsbasis godt.

Salget av båter på mellom fire og åtte meter, økte med 15 prosent. Det viser tall fra Norboat, båtbransjeforbundet i Norge. Topland i Grimstad Bådsenter AS, kjenner seg igjen i dette.

Bedriften hadde en økning i omsetningen fra 207 millioner i 2015 til 227 millioner i fjor.

– Det er vel en økning på cirka 10 prosent, sier Topland.

Så langt ser det ut til at økningen kan fortsette også i år.