Slik rammes du når vennene dine tar tester på Facebook

Er Facebook-feeden full av venner som har testet hvordan de ser ut som en Hollywood-stjerne, hvordan de ville sett ut som mann, eller hvilken Disney-figur de ligner mest på? Da er du ikke alene.

Men vet egentlig Facebook-vennene dine hva de trykker på, og ikke minst hva de deler når de tar disse testene?

Torgeir Waterhouse er direktør for internett og Nye medier, og sier det er lurt å tenke seg nøye om før du tar tester på nett. Foto: IKT Norge

Nei, mener eksperter. Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han tror mange ikke tenker gjennom hva de deler når de logger seg inn med Facebook-profilen sin.

– Når du logger deg inn deler du ofte vennelisten din, hvilke data du deler og data om deg selv for å lære noe om deg. Dette er for å gi deg mer målrettede annonser i håp om at du skal bidra til inntekter. Det å stoppe opp litt og lese det som står med liten skrift er en god idé, sier Waterhouse.

Et av selskapene, deres hjemmeside går under navnet Nametests.com, heter Social sweethearts og er basert i Tyskland, ifølge Viralgranskeren. De har over 100 medarbeidere som aktivt jobber med å konstruere testene, så du kan regne med at dine opplysninger utgjør en lønnsom butikk. Nametests.com finnes på 44 ulike språk og har over tre milliarder besøkende hver måned, ifølge selskapet selv.

KS-leder Gunn Marit Helgesen sier at hun vet det ikke er lurt å ta testene, men synes det likevel er litt artig. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Vet at det ikke er lurt

Leder for KS, Gunn Marit Helgesen, er en av mange som har tatt flere av disse testene og delt dem på sin Facebook-profil. Hun sier hun egentlig vet at det ikke er så lurt.

– Jeg har jo tenkt at dette skal jeg helst ikke gjøre, men så synes jeg det er litt morsomt også. Jeg har tenkt at jeg ikke trenger å ta meg selv så høytidelig. Jeg synes faktisk det noen ganger handler om å dele litt av seg selv.

Hun sier hun er klar over hvor mye hun deler når hun logger inn på slike tester med Facebook-profilen sin.

– Jeg er litt delt der. Den ene biten av meg er veldig varsom med all den informasjonen vi deler ut. Den andre biten av meg blir fristet til dette, selv om det er litt tull. Jeg ble jo en ond dronning i testen om Disney-figurer, og det synes jeg var ganske festlig. Det er det helt sikkert andre også som mener, ler Helgesen.

Ville ikke gjort det i det virkelige liv

Gunn Marit Helgesen sier at hun trolig ikke ville tatt testen om hun ble spurt om samme informasjon av en selger på et kjøpesenter. Foto: Johnny Syversen / KS

Så er spørsmålet: Ville vi svart på den samme testen dersom en person sto på et kjøpesenter, spurte deg om hvem du var, hva vennene dine het, hvem de var, og hva du og ikke minst de var interessert i – før du fikk lov til å svare?

Sannsynligvis ikke.

– Da hadde nok de fleste tenkt seg om minst et par ganger, og de aller fleste ville nok sagt nei. I det øyeblikket en selger spør konkret om all denne informasjonen blir du veldig bevisst på hva slags data dette er snakk om, sier Torgeir Waterhouse.

Og ville KS-lederen svart på testen dersom hun ble spurt om informasjonen av en selger på et kjøpesenter?

– Nei, da hadde nok varsellampen begynt å lyse.