Sjøormen Selma er blitt Youtube-kjendis

17 meter over Seljordsvatnet, i toppen av tårnet i Seljord står vi og speider etter henne. Selma er i ferd med å bli kjendis, men har valgt å ikke møte opp for journalistene foreløpig.

Det er kaldt, det regner og det blåser.

– Vi er uheldige med været, og hun holder seg nok skjult resten av dagen, forteller Hilde Hagen Nilsen. Vi snakker selvfølgelig om den mystiske sjøormen i Seljordsvatnet.

Nilsen er leder i Visit Seljord, og møtte selv på sjøormen for 17 år siden, da hun satt på bussen på vei hjem fra Oslo. Den dagen var været varmt og fint, og vannet var helt speilblankt, helt optimalt «sjøormvær», ifølge Nilsen.

Hilde Hagen Nilsen, leder i Visit Seljord så Selma for 17 år siden. Foto: Ken Willy Wilhelmsen

– Jeg så store brusninger i vannet og ble opptatt av å se om det kunne være en båt som forårsaket brusningene. Men det var ingen båt på vannet på det tidspunktet, så jeg er helt overbevist om at jeg så sjøormen den dagen.

Direkte på Youtube

I over 250 år har folk hevdet å ha sett et stort og ormeliknende tyr i Seljordsvatnet. Det hele startet i 1750 da Gunleik Andersson Verpe fra Bø skulle ro et flyttelass fra Ulvenes til Nes. De nedskrevne historiene sier at sjøormen angrep Verpe midt ute på vannet og kvelte han. Hva som skjedde videre med Verpe sier ikke sagnet noe om.

24 timer i døgnet sendes det direkte fra Seljordsvatnet. Foto: Børre Karterudseter / NRK

Nå ønsker Seljord kommune å vise resten av verden at Selma ikke bare er en myte, men at vesenet som har blitt snakket om siden 1700-tallet faktisk eksisterer.

– Det er rett og slett fordi det er mange som tviler på om det er en sjørom i Seljordsvatnet, så vi prøver ute dette for å kanskje kunne se den direkte, forteller Nilsen.

X-faktor

Noen sammenligner hodet med det til en krokodille, andre med hodet til en hest eller en elg. Det er heller ikke enighet om lengden og størrelsen på kjendisormen fra Seljord, men de fleste seljordinger er enige om at sjøormen finnes.

Om dette stemmer eller ei, så kan vi konkludere med at hun er en folkesky skapning.

– Hun er et sjeldent syn, så om du får se henne her eller direkte på Youtube så har du skikkelig X-faktor, slår Nilsen fast samtidig som hun forteller at du mest sannsynlig må sitte pal foran dataskjermen for å være sikker på å få se den.

17 meter opp i tårnet kan du speide etter sjøormen. Foto: Ken Willy Wilhelmsen

– Selma viser seg på forskjellige plasser til forskjellige tider, så vi kan ikke garantere at sjøormen vil dukke opp akkurat her ved sjøormtårnet i løpet av sommeren.