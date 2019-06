Søndag 9. juni fikk politiet melding om en ulykke der en motorsyklist hadde kjørt ut av veien i Stalsbergsvingene i Skien.

En uke senere, altså i går kveld, ble Røde Kors-president Robert Mood fra Kragerø skrevet ut av sykehuset.

Hadde vært «flink mann»

– Det var glatt, men jeg hadde vært på oppfriskningskurs og hadde vært flink mann. Jeg trodde at jeg kjørte mer med hodet enn med gassen, sier han.

Likevel gikk det galt da han kom til de krappe Stalsbergsvingene.

– Så da gikk det ut, og man kan vel si at et autovern og et skilt fanget meg opp.

Han sier han var heldig i ulykken, siden hode, nakke og rygg ikke fikk skader. Likevel har han fått en del skrammer som vil ta tid å helbrede.

– Det gikk ganske mange ribbein. Jeg punkterte en lunge, fikk brudd på skulderblad og leddbånd i en arm og et bein. Men det kunne gått atskillig mye verre, sier han.

Han legger til at det nå er viktig å ikke ha morsomme folk rundt seg. Det gjør nemlig vondt å le.

Kragerømannen har blant annet vært generalinspektør for Hæren og var sjef for FNs observatørstyrker i Syria i 2012. Han er nå president i Røde Kors.

Han la ut denne oppdateringen på Facebook etter at han ble skrevet ut av sykehuset søndag.

Telemark bød på litt ekstra denne gangen. Etter to dager på intensiven og fem på kirurgisk sengepost 4 ved Telemark... Publisert av Robert Mood Søndag 16. juni 2019

Rolig fremover

Ifølge Mood blir det et par rolige måneder framover.

– Heldigvis jobber jeg i et yrke der jeg styrer mye av tiden min selv. Og jeg har ikke så mange tunge ting på sommeren, så det er veldig enkelt å konsentrere seg om å komme skikkelig på beina igjen.

Han legger til at det er mange folk som stiller opp og gjør jobben hans om det blir behov. I tillegg er sommeren en ganske rolig periode for i Røde Kors.

– Bank i bordet, forresten. Bare vi ikke får så mange storbranner som i fjor, sier han.

Mood takker personellet på gastrokirkurgisk sengepost for innsatsen de gjorde uka han var innlagt, og han har til slutt en oppfordring til motorsykkelførere.

– Ta et oppfriskningskurs hver vår, og når du tenker at du kjører konservativt og forsiktig og kjører med hodet siden det regner og kan være litt glatt, så skal du kjøre enda litt saktere for det kan gå galt likevel.