Randi (89) hamstrer ved: Så mye dyrere blir strømmen

Vi har lagt bak oss en lang og kald vinter, deretter en tørr og varm sommer, samtidig som vi advares mot en høst med høye strømpriser.

Denne kombinasjonen har fått folk til å tenke på vinterveden uvanlig tidlig.

– Etterspørselen er rekordstor. Vi har aldri opplevd lignende pågang så tidlig, sier vedprodusent Endre Lund på Arbeidssenteret i Bø.

Vedprodusent Endre Lund sier han aldri før har opplevd at folk har sikret seg ved så tidlig på høsten før. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Helt texas

Roy Vermundsberget, Norges største vedprodusent på Finnskogen i Hedmark, sier det samme.

– Det er helt texas om dagen. Vi har aldri opplevd maken. Det er helt tydelig at folk vil sikre seg ved i god tid, for salget er mer enn fordoblet fra samme periode i fjor.

Vermundsberget forteller at de har 300.000 40-literssekker til salgs og 1000 storsekker med 1000-liters vedsekker. Han sier at han kunne solgt enda mer.

Roy Vermundsberget, som er Norges største vedprodusent, selger 300.000 4-literssekker denne sesongen. Foto: Mats Sparby / NRK

Randi (89): – Vanskelig vinter for mange

Randi Staurheim fra Bø er en av dem som fyller opp vedlageret tidlig. 89-åringen kan ikke huske sist det var snakk om at strømmen blir så dyr som i år.

– Jeg tror det kan bli en vanskelig vinter for mange. Særlig eldre minstepensjonister og folk med lav inntekt som er avhengige av strøm.

Staurheim forteller at hun vil være tidlig ute i år for å sikre seg ved i frykt for at det skal gå tomt.

Strømprisen blir dobbelt så høy

Folk må som kjent belage seg på mye dyrere strøm denne høsten og vinteren.

– Strømprisen på den nordiske kraftbørsen er nå cirka dobbelt så høy som på samme tid i fjor, sier kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft Jeanne Tjomsland.

Jeanne Tjomsland i Fjordkraft sier folk må belage seg på å betale flere tusen mer i strøm denne høsten enn på samme tid i fjor. Foto: Fjordkraft

For en vanlig husholdning blir strømmen totalt sett 2000 kroner dyrere i årets siste kvartal (oktober, november og desember) enn samme periode i fjor. Det forutsetter et gjennomsnittsforbruk på 20.000 kilowatt timer i året.

– Vil dere hjelpe folk som sliter med å betale strømregninga fordi det blir for dyrt?

– Vi har løsninger, men det er viktig at kundene kontakter oss med en gang de har fått strømregninga det er snakk om, sier Tjomsland.

– Bør kjøpe før oktober

Vedprodusent Endre Lund i Bø tror det er flere grunner til at folk er tidlig ute med å sikre seg ved i år.

– Mange husker vinteren i fjor, da produsenter gikk tomme for ved. Folk vil sikre seg, og det er vi selvfølgelig glade for.

Han anbefaler folk om å sikre seg veden de ønsker innen relativt kort tid.

– Vi har solgt cirka en tredjedel nå. Jeg vil tipse folk om å komme før 1. oktober for å være sikker på å få den veden de ønsker før kulda kommer.