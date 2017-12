Rekordsalg av norsk ved

Vermundsberget er Norges største vedprodusent og melder om rekordsalg av bjørkeved fra Finnskogen i år.

Han har produsert ved i 20 år og denne vinteren jobber han ekstra hardt.

– Vi har flere tusen storsekker som er ferdig kappet og ligger til tørk allerede, akkurat nå har vi 30.000 sekker igjen, sier han.

Folk kjøper ved tidligere enn før og allerede i oktober hadde salget hans steget med 67 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

En million flere sekker

Og det er ikke bare i Åsnes salget har gått opp. Tall fra SSB viser at det er solgt over én million flere sekker med 60 liter bjørkeved i 2016 enn i 2014.

Øyvind Stranna Larsen er fagsjef for interesseforumet Norsk Ved. Det er et interesseforum for næringsdrivende vedprodusenter. I tillegg til at vedsalget har økt, kan han bekrefte at norske vedprodusenter har fått bedre rammevilkår.

– Importen akkurat nå ligger på under fem prosent. Den billige krona har vært nyttig for vedindustrien. Det har blitt dyrere å importere og billigere å eksportere.

Lys fremtid

Øyvind Stranna Larsen ser lyst på vednæringens fremtid.

– Det er i hovedsak vintertemperaturene som avgjør vedforbruket. Men så har vi også andre viktige faktorer, som at oljebrennere skal fases ut, og det betyr at mange kanskje vil gå over til vedfyring, enten i form av en vanlig vedovn eller at de installerer en vedkjele i tilknytning til det vannbårne systemet mange allerede har, sier Stranna Larsen.

Det er i 2020 at fossilt brensel blir ulovlig i Norge.

Ni vogntog på ei uke

Roy Vermundsberget sier de har jobbet seg oppover, men at det alltid har vært stor etterspørsel etter ved. I 2013 sto de overfor valget om å drive smått eller å satse. De valgte det siste.

Her har vi rundt 30.000 sekker igjen, sier Roy Vermundsberget. Foto: Mats Sparby / NRK

– Vi fikk mange av de store vedmottakene som kunder, og da satset vi, sier han.

Nå leverer de mye ved til Oslo og mye til Vestlandet.

– Vi skal ut med en åtte-ni vogntog bare den første uka i januar, sier Vermundsberget.

