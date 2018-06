Politiet om brannen i Skien: – Den sprer seg nordover

– Det er vanskelig å få kontroll på en skogbrann med dette været, sier oppdragsleder Tommy Eriksen fra Sør-Øst politidistrikt.

30 mål skog og terreng brenner nå. Brannmannskap og sivilforsvaret jobber iherdig i området. Oppdragslederen mener at slukningsarbeidet kan vare i flere dager.

– Foreløpig er brannen langt fra bebyggelse, men vi har bedt folk som er på camping i nærheten om å flytte seg, sier oppdragsleder Tommy Eriksen fra Sør-Øst politidistrikt.

Politiet vurderer fortløpende om de trenger å sette i gang en evakuering.

–Grunnen til at politiet ønsker at personer i nærheten skal flytte på seg, er først og fremst for å komme seg unna røyken, understreker Eriksen.

Eriksen forklarer at en skogbrann med litt vind i dette været er vanskelig å få kontroll på. Foreløpig uttaler brannvesenet at brannen kun går ut over terreng.

Politiet opplyser at det er flere droner som flyr over brannstedet. Dette ødelegger slukningsarbeidet for brannhelikoptrene.

– Det henstilles til å IKKE bruke droner rundt brannområdet. Dette fordi det vil skade bruken av brannhelikopteret, skriver politiet på Twitter.

To brannhelikoptre på stedet

Det brenner i skogen og det er mye ulendt terreng på stedet. Politiet opplyser derfor at to brannhelikoptre er tilkalt for å hjelpe til med slukningsarbeidet.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor stor brannen er, men den sprer seg nordover, sier Eriksen.

To brannhelikoptre jobber nå kontinuerlig for å slukke skogbrannen. Foto: Anne Lognvik / NRK

De to brannhelikoptrene jobber nå kontinuerlig for å hindre at brannen skal spre seg øst- og vestover. Brannvesenet har satt inn alle mannskaper for å slukke brannen fra nordsiden.

Pumper vann fra elva

Brannmannskapene pumper vann fra en elv i nærheten. Det brenner i et bratt og ulendt terreng som gjør slukningsarbeidet vanskelig.

Brannvesenet pumper vann fra elva og forlenger Foto: Anne Lognvik / NRK

Valebøvegen er stengt grunnet røyk fra brannen. Denne vegen kan være stengt i flere dager opplyser politiet.

– Skogbrann kan ta litt tid og brannvesenet bruker området. Det er også røykfylt, så vi ønsker ikke at forbipasserende skal være der før vi får kontroll, sier Eriksen.