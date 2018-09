Plutselig kom rovfuglen vandrende inn på kontoret til Naturvernforbundet

Naturvernforbundet er vant til å oppsøke fugler og annet dyreliv der de holder til ute i naturen. At de får besøk av firbeinte eller fjærkre helt inn på kontoret er imidlertid høyst uvanlig, selv for dem.

Filmet gjesten

Schulze jobber som rådgiver ved Kragerø-kontoret til Naturvernforbundet, og var ikke sen om å finne frem telefonen for å filme da han så hvem som kom vaggende inn døra en tirsdag mot slutten av august.

Spurvehauken ble værende på kontoret til Naturvernforbundet noen timer, før den spankulerte videre og til slutt fløy av sted. Foto: Per-Erik Schulze

– Hvorfor kom du inn fra gata til oss og bokhandelen til Daniel? hører man i videoen.

– Det er ikke noe spurver her inne i dag, fortsetter rådgiveren med mild røst til rovfuglen, som kikker litt undrende opp på han med store øyne fra gulvet, men ikke gjør noen mine til å ville fly av sted.

Undersøkt av fagfolk

Og selv om fuglen hadde foretatt et noe uvanlig besøk til hauk å være, hadde den i det minste kommet til rett sted.

Spurvehauken fikk mat og omsorg under sitt besøk til Naturvernforbundet. Foto: Per Ole Halvorsen

– Man tenker jo at den må være syk. Vi tok vare på den og kontaktet noen fuglekyndige som kom innom for å se på den.

Fuglen var ikke skadet, men hadde et tjærelignende stoff de måtte klippe bort. Den forholdt seg helt rolig mens den ble undersøkt.

– Vi fikk virkelig følelsen av den kom til oss for å få hjelp, sier Schulze.

Spasserte videre

Like etter ga fuglen tegn til at den ville ut igjen, noe den selvsagt fikk lov til.

– Den gikk ut på gata igjen, og spaserte nedover mot torvet. Der ble den sittende på toppen av en lyktestolpe noen timer, før den endelig bestemte seg for å fly videre.

Han vet ikke årsaken til at fuglen fant veien inn til Naturvenrforbundets lokaler på gateplan, men antar at den må ha pådratt seg en hjernerystelse i et ublidt møte med et butikkvindu på sin ferd gjennom byens gater.

– Jeg har snakket med flere som har observert den i sentrum dagene i forkant. Vi pleier jo å ha spurver her noen ganger, men det rare var jo at det var en hauk denne gangen, avslutter han.