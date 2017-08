Partiet hevder de som skulle forhåndsstemme måtte passere store delegasjoner Arbeiderparti-politikere for å komme frem til stemmelokalet. Nå har de sendt klage til valgstyrene i de to kommunene.

Adrian Ness Løvsjø (Frp) mener det at Aps nestleder og en større delegasjon fra partiet befant seg på Høgskolen under forhåndsstemmingen er et brudd på valgloven. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Tredjekandidat Adrian Ness Løvsjø mener det er skjedd et brudd på valglovens paragraf 9-4.

Valglovens § 9-4.Ordensregler Ekspandér faktaboks (1) I valglokalet og i de rom som velgeren må passere for å komme frem til valglokalet, er det ikke tillatt å drive valgagitasjon eller å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Det er ikke tillatt for uvedkommende å føre kontroll med hvem som møter frem og avgir stemme, eller å foreta velgerundersøkelser eller liknende utspørring av velgerne. (2) Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige valglistenes stemmesedler. (3) Stemmestyrets leder eller nestleder kan om nødvendig bortvise den som opptrer i strid med reglene i denne paragrafen.

– Hadia Tajik og Telemark Arbeiderpartis delegasjon var på Høgskolen i Bø samtid som det ble avholdt forhåndsstemming. Stemmegivningen ble avholdt fra ti til to, mens Tajik var der mellom ti og elleve, sier han.

– I Porsgrunn hadde riktignok valgbussen reist ti minutter før Tajik startet sin forelesning, men vi har stilt spørsmål til valgstyrene om hvorvidt dette er greit, fortsetter Løvsjø.

Uenig

Odin Adelsten Bohmann organiserer Aps valgkamp i Telemark. Han er helt uenig i at partiet skal ha brutt valgloven.

– Dette føyer seg inn i rekken av desperate angrep fra Frp når våre partitopper er på besøk. Hadia Tajik holdt et faglig foredrag om ekstremisme. Vi mener det er flott for demokratiet at våre rikspolitikere har mulighet til å gjesteforelese på høgskolene, sier han.

Telemark Frp reagerer på at Hadia Tajik (Ap) besøkte Høgskolen i Bø og i Porsgrunn samme dag som det ble arrangert forhåndsstemming ved de to skolene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Selv om Hadia Tajik er en godt kjent Ap-politiker mener Bohmann det er en overdrivelse at det å se Tajik i øyekroken kan få noen til å stemme på Arbeiderpartiet.

– Dette er et initiativ fra studenter og høgskole til et faglig foredrag på lik linje med det Torbjørn Røe Isaksen og Siv Jensen har gjort en rekke ganger, sier han.

– De personene du referer til har jo ikke valgt akkurat dagen for forhåndsstemming for å holde et foredrag på høgskolene, svarer Løvsjø.

– Ble avvist

Stian Stiansen er ansvarlig for gjennomføring av valget i Porsgrunn kommune. Han fikk melding om klagen i går kveld og har vært i kontakt med dem som var ute med valgbilen.

– De fikk beskjed med en gang de ankom høgskolen at de måtte avslutte før Hadia Tajik kom. Tajiks delegasjon kom riktignok litt tidligere og da var det to personer som skulle avgi stemme. De ble avvist og henvist til servicesenteret i Porsgrunn, sier Stiansen.

Vurderingen av et eventuelt brudd overlater han til valgstyret. Det samme gjør Adrian Ness Løvsjø (Frp).

– Så kan det hende vi tar feil, men vi mener at det er skjedd et brudd, sier han.