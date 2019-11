Mener norsk ulv kan stamme fra dyrepark

Rykter om hvor den norske ulven kommer fra, har versert i mange år. Den offisielle forklaringen er at rovdyret kommer fra Russland og Finland.

Men er det mulig at det ikke stemmer? Kan en eller flere av ulvene komme fra en dyrepark i Paris?

Leter etter svar

Ifølge Telemark Bonde- og småbrukarlag viser DNA-tester av blod fra ulv skutt i Norge nemlig et slektskap til ulv fra en fransk dyrepark.

Regina Brajkovic, nestleder i Telemark Bonde- og småbrukarlag. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

Nestleder Regina Brajkovic mener det er hold i dyreparkteorien.

Bakgrunnen for dette er blodprøver fra norsk ulv. Disse har hun nemlig sendt inn til et genlaboratorium i Hamburg.

Materialet ble hentet fra død ulv. For selv om dyret tilhører myndighetene etter at det er skutt, vil blodet som ligger igjen på bakken være tilgjengelig for alle.

Prøvene Brajkovic fikk tilgang til, ble levert anonymt.

Sammenfaller med ulv i dyrepark

Resultatene fra blodprøvene viste at ulv som ble felt i Norge, deler gener med ulv i en fransk dyrepark, hevder Brajkovic.

Hun understreker selv at prøvene hun har sendt inn, ikke kan regnes som forskning, men en «sjekk».

Blod fra død ulv, innhentet i Norge. Prøvene ble sendt anonymt til Regina Brajkovic. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

Hun har informert forskerne som jobber med å finne ut hvor ulvene kommer fra, og sendt inn en liste over hvilke dyr blodprøvene er hentet fra.

Bonden mener det er på høy tid at sannheten om ulven som vandrer i skogene våre blir kjent.

– Det er forskernes jobb å fortelle oss hvor ulvene kommer fra, og vi vil ha ærlige svar.

Samsvarer ikke med andre funn

Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), mener de resultatene kan ha sin naturlige forklaring, om de viser seg å stemme.

NINA har ikke fått tilgang til en skriftlig rapport. Seniorforsker Øystein Flagstad understreker at han derfor ikke kjenner detaljene i undersøkelsen.

– Fra media går det fram at det tyske laboratoriet har analysert såkalt mitokondrielt DNA, som nedarves fra mor til datter, forklarer Flagstad.

På den måten kan man følge slektsleddene bakover i tid.

– Siden alle skandinaviske ulver kan føres tilbake til den første ynglende tispa i 1983, har de alle den samme varianten av DNA, som også finnes i Finland og Russland, og i dyreparker.

– Dyreparker utveksler jo dyr. Også ulv. Så at en dyreparksulv i Paris også kan ha den samme varianten, kan godt være, understreker han.

Påstanden om at dette igjen skulle bevise at det er satt ut ulv i Norge, avviser han bestemt.

– Dette er en svært tendensiøs tolkning.

Ifølge Flagstad er den skandinaviske ulvebestanden en av verdens best overvåkede bestander.

NINA kommer likevel til å analysere prøvene fra Brajkovic på samme måte som det tyske laboratoriet.

– Vi har ikke vært i direkte kontakt med tyskerne, men det er naturlig å ta kontakt når vi skal kjøre de samme testene, sier han til NRK.