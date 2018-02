Mann til sykehus etter knivstikking i Skien

Den fornærmede hadde kontaktet en vekter på Klyve ved 01.40-tiden, og fortalt at han hadde blitt knivstukket i sin egen leilighet.

Politiet ble varslet, og kort tid etter ble en mann i midten av 20-årene pågrepet til fots like i nærheten. Politiet har grunn til å tro at de to mennene kjenner hverandre.

– Ambulansepersonell tok med seg fornærmede til sykehus for videre behandling, så jeg kjenner ikke til skadeomfanget, men han var oppegående, sier operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt til NRK.