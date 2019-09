Mann i 70-årene bundet under innbrudd i Skien

– To eller flere gjerningsmenn har tatt seg inn i en enebolig. En mann i 70-årene som var hjemme, ble bundet. Gjerningsmenn har lett etter våpen og verdisaker. Vi ser etter en mørk bil, muligens Mercedes, som har kjørt fra stedet, skriver politiet på Twitter.

STÅR VAKT VED BOLIGEN: Innsatsleder Sondre Dahl i Sør-Øst politidistrikt venter på at krimteknikere skal ankomme boligen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Innsatsleder Sondre Dahl ved Sør-Øst politidistrikt kan bekrefte at krimteknikere er på vei til boligen i 16:20-tiden.

Mannen som ble ranet skal ikke være alvorlig skadet, men blir behandlet på sykehuset.

Naboer skremt

Mannens naboer beskriver området de bor i som et fredelig nabolag. De synes det er skremmende at slike ting kan skje her.

– Nå må vi låse dørene, sier et nabopar som NRK har snakket med.

De skal ikke ha vært hjemme da ranet skjedde.

– Det er trasig at man ikke skal få føle seg trygg i sitt eget hjem, mener naboene.

Gjerningspersoner på fri fot

– Vi har ikke pågrepet noen og leter fortsatt etter gjerningspersoner. Vi anser dette som en alvorlig sak, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sør-Øst politidistrikt klokken 15.

– Politiet jobber med vitner og åsted. Fornærmede er kjørt sykehus for behandling. Han er oppegående, men har vært utsatt for vold, skriver politiet på Twitter.

Ifølge politiet er mannen ikke alvorlig skadd, og politiet har heller ingen grunn til å tro at gjerningspersonene har fått med seg store verdier fra stedet.

Fornærmede var alene da innbruddet skjedde og ringte selv til politiet.

Politiet fikk melding om saken klokken 12.16.