Kraftanalytiker: – Strømkrisen er avlyst

– I november var prisen på strøm 39 øre per kilowatt time. Nå er den nede i 29 øre. Dermed kan vi avlyse strømkrisen vi varslet for en måned siden, sier kraftanalytiker John Brottemsmo i kraftmeglerselskapet Kinect Energy til NRK.

Kraftanalytiker John Brottemsmo sier kraftprisene har sunket med over 20 prosent den siste måneden. Foto: Bergen Energi

På grunn av den kalde høsten økte kraftprisen i oktober med hele 40 prosent. Da lå prisene på 35 øre per kilowatt time, mot 24 øre i september måned.

– Det vi fryktet i november, det er nå over. Det tørre høstværet gjorde sitt til at det ikke ble påfyll i magasinene, og det førte til at prisene gikk opp. Nå har det kommet mye nedbør den siste måneden, og da synker prisene, sier Brottemsmo.

Sesongvarsel spår normalen

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt, sier sesongvarslet for Norge er usikkert. Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Ser vi på forholdene rundt i landet for temperatur og nedbør sier prognosen for januar februar og mars samlet at det ligger an til å bli en sesong nær normalen eller litt over, det vil si på linje med de seneste årene, sier Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt

Sesongprognosen for Norge og området er ennå svært usikkert og kan ikke sammenlignes med et vanlig værvarsel. Meteorologisk institutt er partner i ECMWF som utsteder sesongprognoser for hele verden.

... men ikke gled deg for tidlig

Det avhenger altså av nedbør, vind og hvor kaldt det blir hva slags kraftpriser det blir fremover.

– Vi har sett at prisene har variert veldig gjennom markedshistorien. Nå har vi fått dalende pris på grunn av mye nedbør, men kommer det en ny periode med kaldt og tørt vær vil nok spøkelsene om en høy kraftpris komme tilbake. Vinteren i Norge er lang, og det er ingen garantier for at ikke kraftprisene kan gå opp igjen med 25 prosent, sier kraftanalytiker John Brottemsmo.