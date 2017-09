Lover 19,5 millioner kroner

Enova lover 19,5 millioner kroner i støtte til NorMag AS på Herøya. Pengene skal brukes til bygging av et pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv produksjon av magnesium og silika på Herøya. Anlegget skal produsere verdens første CO₂-frie magnesium.