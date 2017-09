De foreløpige prognosene for Telemark tikker inn. I det ene øyeblikket er Geir Jørgen Bekkevold fra KrF inne, i det andre er det SVs Ådne Naper som er inne.

Trodde på flere i kampen

De kjemper om utjevningsmandatet.

– Dette er ulidelig spennende. Jeg klarer ikke være like avslappet som Ådne Naper sier at han er, sier Bekkevold.

Han er overrasket over at det er de to som kjemper om mandatet.

– Jeg hadde trodd at flere, for eksempel MDG, skulle være med å kjempe om utjevningsmandatet. Det er rart at det kun er KrF og SV som står her nå, sier Bekkevold, som har sittet på Stortinget for KrF siden 2009.

Lang natt

Ådne Naper er veldig fornøyd med de gode prognosene.

– Det er en seier i seg selv å være med i kappløpet hele veien, sier han.

De er begge forberedt på at det kan bli en lang natt. I det klokka passerer midnatt er det Geir Jørgen Bekkevold som ser ut til å komme inn på tinget.

– Det er ikke godt å si når dette blir helt klart. Jeg har jo vært med på dette før, og jeg tar ingenting på forskudd, sier Bekkevold