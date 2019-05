Kan ikke si hvorfor politiet skjøt mann

– Spesialenheten for politisaker vet ikke foranledningen til hendelsen, men skal rutinemessig etterforske saken, sier leder for etterforskningsavdelingen i Øst-Norge, Liv Øyen.

Spesialenheten har ikke noe konkret informasjon å utgi om bakgrunnen for hendelsen på dette tidspunktet.

– Vi får kriminalteknisk bistand fra Kripos som skal ta selve åstedet. Vi har ikke noen særlig detaljer om hendelsen ennå, sier Øyen.

Hørte flere skudd

Ifølge et vitne Varden har snakket med skal det ha blitt avfyr flere skudd.

Vitnet skal ha vært ute på verandaen, som ligger nær åstedet, da de hørte skuddene.

– Vi trodde først det var noen som slo på et teppe. Men mannen min var sikker på at det var pistolskudd, sier hun.

Det er funnet flere hylser på stedet og i veibanen er det tydelige blodspor etter skyteepisoden.

Politistasjonssjef i Kragerø, Øystein Skottmyr, vil ikke uttale seg om det ble avfyrt flere skudd. Han viser til at etterforskerne først må gjøre sine undersøkelser, skriver Varden.

Oppdrag i Drangedal

– Spesialenheten er rutinemessig koblet inn i saken siden det ble løsnet skudd, sier politistasjonssjef Øystein Skottmyr i Kragerø.

Det var i forbindelse med et oppdrag i Drangedal i Telemark at politiet avfyrte et skudd mot en person rundt klokken 13.30 i dag.

– Frem til Spesialenheten skal avgjøre videre etterforskningstiltak, har ikke vi fra politiet noe mer informasjon å gi, sier Skottmyr videre.

Mannen ble truffet i leggen, og personen ble tatt hånd om på stedet av helsevesen. Området er nå er sperret av i påvente av at Spesialenheten kommer, og det står flere politibiler rundt stedet.

Kriminalteknikere fra Kripos er nå koblet inn etter skyteepisoden.