Ingen skadd i trafikkulykken

Trafikkulykken i Tokke kommune ble forårsaket av et dekk som eksploderte og gjorde at bilen havnet i grøfta. Mannen som kjørte bilen kom fra det hele uten skader. Ulykken skjedde på E134 ved avkjøringen til Huka Skiannlegg vest for Høydalsmo.