Alt ligger til rette for en god tur til London. Kroppen er klar. Hodet er forberedt. Nå gjenstår bare finpussen sammen med treneren og samboeren Erik Sakshaug. De siste dagene før avreisen til VM følger han henne med stoppeklokke og falkeblikk på Herkules friidrettsbane i Skien.

Hedda Hynne blir inspirert at de andre gode, norske løpstalentene. Foto: Britt Boyesen / NRK

Hedda Hynne digger 800-meteren. Hun fikk ny, personlig rekord på 1.59,87 tidligere i sommer. Det er bare starten på bedre tider.

– 800 meter er fart og utholdenhet. Samtidig har jeg tid til å tenke. Jeg blir påvirka av de andre i feltet. Det er mange faktorer som gjør det ekstremt skummelt, veldig spennende og veldig gøy, sier 27-åringen.

Hun sitter i sofaen hjemme hos foreldrene i Skien, men der sitter hun ikke mye. Andre rundt henne har ferie, og det passer Hedda godt. Da kan mor og far og andre i det nærmeste støtteapparatet hjelpe til med praktiske ting.

Bedre enn i OL

10. august må Hedda være klar for forsøksheatet på Olympiastadion i London. Det blir en pekepinn på det tempoet hun må holde for å kjempe videre mot finalen.

– Jo nærmere vi kommer finalen, jo fortere går det. Jeg skal henge med så lenge som mulig.

Det klarte hun ikke i OL i Rio i 2016. Allerede under forsøksheatet ble konkurrentene for kjappe, og Hedda Hynne endte på en femteplass. Den gangen var hun ikke under to minutter på 800 meter, men det er hun nå. Derfor er det grunn til å være optimistisk.

Motivasjonen

De norske løperne har et enestående utgangspunkt før VM i London. Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene har vist allerede at de kan overbevise og overraske.

Hedda Hynne mener den nye generasjonen løpstalenter motiverer hverandre.

– Det er viktig å tørre og måle seg med andre i Europa og ellers i verden. Vi kan ikke bare ha andre løpere i Norge som målestokk.

Hun har bare vært i London på shoppingtur én gang. De andre gangene har hun reist for å løpe fort. Det gjør hun også denne gangen. Hedda Hynne skal løpe fortere enn hun noen gang har gjort.