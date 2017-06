Han er mest i media

– Jeg hadde ikke regna med å toppe lista, men det er jo veldig hyggelig, sier stortingsrepresentant for Frp, Bård Hoksrud.

Fra november i fjor til mai i år har han vært omtalt i 1070 oppslag i media, ifølge databasen Retriever. Og det er viktig for Hoksrud å være synlig i media.

– Jeg liker å være synlig, er mye på reise og treffer mye folk. Det er viktig for meg å markere Frp sin politikk, og jobbe for å få gjennomslag for den politikken, sier Hoksrud.

Tror ikke folk blir lei

Selv om Hoksrud er synlig i media, håper han ikke folk blir lei av han.

– Det er selvsagt en fare for det, men jeg tror ikke det er noe problem. Jeg tror heller det viser et engasjement folk setter pris på.

Fire av seks stortingsrepresentanter fra Telemark. Geir Bekkevold, Lene Vågslid, Solveig Sundbø Abrahamsen og Bård Hoksrud. Foto: Anne Lognvik / NRK

Selv om han trives på toppen av lista over hvem av politikerne på telemarksbenken som har flest medieoppslag, er han forsiktig med å sette likhetstegn mellom synlighet i media og hvor god jobb han gjør på Stortinget.

– Vi er ulike og jobber på ulike måter. Jeg liker å være synlig, ikke alle gjør det, men jobber kanskje bedre og mer i kulissene, sier Hoksrud.

– Ingen sammenheng

Heller ikke nummer to på lista, Terje Aasland fra Arbeiderpartiet ser noen sammenheng mellom medieopptredener og kvalitet på jobben som blir gjort.

Terje Lien Aasland mener det er naturlige årsaker til at det varierer hvor ofte politikerne på Telemarksbenken får medieoppslag. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Overhodet ikke. Man må huske på at både Hoksrud og meg selv jobber med saksfelt som ofte er framme i media, og som hyppig blir debattert. Vi har også sentrale roller for partiene våre i Stortinget, og blir naturlig nok mer synlige av den grunn.

Han er trygg på at alle seks stortingsrepresentantene fra Telemark gjør en god jobb, selv om synligheten i media spriker.

– Det jobbes mye fra alle på benken, uavhengig av parti. Men man har ulike roller i de ulike partiene, noe som påvirker hvor ofte man er i mediene, avslutter Aasland.