Hadde betalt for drømmeferie i Norge, men hytta var ikke til leie

Den tyske familie ble lurt trill rundt da de i ferien skulle leie sin "drømmeplass" i Norge. Noen hadde stjålet bilder og opplysninger, og laget en falsk nettannonse for hytta til en intetanende familie fra Skien.

– Det kom et par på døren med et barn på ett år. De hadde et dokument i hånden og sa: «Vi skal leie hytta deres i 10 dager, og vi har betalt for det». Vi tenkte jo først at her var det noen som hadde blitt lurt, eller at det kunne være en misforståelse, sier Gisle Lunde.

Kontrakten inneholdt blant annet opplysninger om navn på utleier og en leiesum på totalt 975 Euro. Hytta er lagt til utleie på Finn. no, men tyskerne hadde kjøpt leien på eBay.

– Her er det funnet opplysninger på Finn.no, eller på vår egen hjemmeside hvor vi sier at vi leier ut hytta de dagene vi ikke er her selv. Det er brukt og oversatt til tysk. Svindlerne har også brukt mye detaljer, alle våre bilder, og det ser veldig profesjonelt ut. Nå er den siden borte. Det er tydelig at alle kan gå inn og kopiere sider fra Finn.no, lage sine egne salgskanaler og selge andres opplysninger, sier Lunde irritert.

– Vanskelig for oss å gjøre noe

Leder for forbrukertrygghet i Finn.no, Geir Petter Gjefsen sier det er første gang han opplever at Finn.no er brukt til å svindle på denne måten.

– Vi har sett at det har gått andre veien, altså at bilder fra andre nettsteder som for eksempel omhandler ferieboliger i Spania, er kopiert og forsøkt lagt ut hos oss. Jeg har aldri hørt om at det har gått denne veien, via Finn og til eBay. Vi har et stort team som jobber med slike saker, og det vet jeg også at eBay har.

Han sier at etter deres regler er dette ulovlig.

– Alle vet hvor enkelt det er å gå å kopiere noe fra et nettsted, det ser vi jo også ut fra Google, men helt klart ulovlig. Vårt råd til de som opplever dette er å ta kontakt med nettstedet der de fant den ulovlige annonsen. Det er vanskelig for oss i Finn å få gjort noe med slike saker, sier Gjefsen til NRK.

Den tyske familien hadde dokumenter på at de hadde betalt for 10 dagers leie av hytta til familien Lunde. Foto: Frans Kjetså / NRK

Norsk utleier

Den tyske familien ønsker ikke stå frem, men sier til NRK at de via eBay-annonsen fikk e-post-kontakt med en norsk utleier. Kontrakten ble ordnet og de ble bedt om å betale snarest til oppgitt konto.

– Politiet bekrefter at det har vært en anmeldelse på bedrageri i forbindelse med uteleie av en hytte, sier leder ved ordensavdelingen ved Kristiansand politistasjon, Dag Tallaksen.

Den tyske familien har funnet et annet sted å feriere. Den norske familien fortsetter ferien på hytta.

– Det har jo ødelagt noe av hyggen ved å være her, og vi lurer jo på når neste bil kommer med dokumenter som vil leie hytta vår. Det har jo skapt en litt ubehagelig situasjon for oss, sier Gisle Lunde.