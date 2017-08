Frykta for familiens og andres liv

Foreldrene til 29-åringen som er sikta for drapet i Odins gate i Skien advarte sikkerhetsavdelinga ved psykiatrisk mot å slippe sønnen ut, skriver TA. Få dager etter at han blei skrevet ut, blei han pågrepet og sikta for drap. Kommunikasjonssjef på Sykehuset Telemark, Lars Kittilsen, sier det ikke er riktig å kommentere saken så lenge den granskes av Fylkesmannen.