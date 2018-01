Forfatter Bjørg Vik er død

Vil tilbake til politikken

Leder av Telemark arbeiderparti, Terje Aasland, sier at sentralstyret hadde et godt møte i dag, og at partiet nå vil sette i gang arbeidet med å tette hull som i har blitt avdekket av ME2 kampanjen. Aasland håper også at partiet kan sette fokuset på det politiske arbeidet fremover.