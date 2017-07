Da kartografer kom fra Amsterdam for å kartlegge deler av Norge fikk de beskjed om å ikke reise til Telemark. Sjansen for å komme levende tilbake var svært liten.

– Folkene i Telemark var lite vennlige og svært lite gjestfri. Telemarkingene hadde en tendens til å slå i hjel folk de ikke likte, forteller Johan Ziener Thronsen, eier av Z Museum i Treungen i Nissedal .

Mange skrekkhistorier

Han forteller at det var flere skrekkhistorier fra Telemark som vandret på den tiden. Det var blant annet funnet flere lik i myren bak huset til en kvinne i Seljord. Hun hadde et vertshus og skal ha ranet og drept de besøkende før hun plasserte likene i myra.

Presten i Vinje hadde skrevet til prosten i Oslo. Der skreiv han at det måtte bli orden på folkene som bodde der, for det var tredje søndagen på rad de opplevde drap på kirkebenken.

Johan Ziener Thronsen er eier av Z museum. Foto: Anniken Sanna / NRK

Thoresen sier at dette er noen av mange historier som førte til at kartografene ikke turte å nærme seg Telemark, derfor ble det heller ikke tegnet noe kart over stedet.

– De visste det var noe vann der og mye fjell, så de tegnet en fjellrekke og et vann i midten og sa seg fornøyd, sier Thoresen.

Driver museum

Det er på Z museum i Treungen kartet henger. Et museum med mange forskjellige avdelinger hvor det blant annet finnes biler, gruveutstillinger og historie fra andre verdenskrig

– Vi har veldig mye forskjellig, og det er det som gjør det så spennende, sier Thoresen.

Johan Thoresen sier selv at han kommer fra en familie som ikke likte å kaste ting. Derfor har mange interessante ting samlet seg opp over en periode på over 100 år. Han bestemte seg for å åpne et museum så alle kan komme og se det de har fått tak i gjennom årene.

Denne kjeksbiten har vært med til Sydpolen og tilbake. Den hang i stua til Thoresen under oppveksten. Nå er den en del av museum Z. Foto: Anniken Sanna / NRK

– Vi har også åpent for at andre kan stille ut tingene sine her om de er interessante nok, fortsetter Thoresen.

Museum Z er sesongåpent fra påsketider og det er flere tusen som besøker museet i den lille bygda Treungen i Nissedal kommune hvert år.