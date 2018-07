Mandag var Levangsheia barnehage på tur ved et vann i nærheten av barnehagen. Vannet blir ofte brukt til å lære barna om naturopplevelser, og det var der de oppdaget tauet som strakte seg fra land og ut i vannet.

Da de ansatte i barnehagen dro tauet opp fra vannet fikk de seg et sjokk. I andre enden av tauet var et rådyrhode knyttet til en stein. Det var Kragerø Blad Vestmar som først omtalte saken.

– Det var bare så ufyselig. Hodet hadde begynt å råtne, og pelsen falt av. Det var ikke et spesielt hyggelig syn, sier Inger Grana til NRK.

Viltnemnda i Kragerø vurderer anmeldelse om ikke den eller de som har gjort dette melder seg. Foto: Pål Hødnebø

Synes det er fælt

Leder i Viltnemda i Kragerø, Arne Sørdalen sier de har funnet to rådyrkadavre.

– Først fant vi et som var bundet til et tre, men så fikk vi beskjed om dette som var funnet i en dam, og da synes jeg det begynner å bli fælt. Det er ikke planen å ta bilder av det med et viltkamera, for folk tar ikke sånne bilder under vann. Det var en stein bundet fast i rådyrhodet for å senke det ned, og da begynner jeg å lure på hvor resten av dyret er, sier Sørdalen.

Arne Sørdalen i Viltnemda i Kragerø er sjokkert over synet av de to rådyrkadavrene. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Sørdalen sier at viltnemnda ønsker å få en klarhet i hva som har skjedd og vurderer å anmelde hendelsen hvis ikke gjerningspersonen står fram.

– Dette synes jeg svært lite om, og at det henger i nærheten av en barnehage synes jeg er ille.

– Hva kommer du å gjøre med denne saken videre nå?

– Jeg håper at den eller de som har gjort det melder seg. Om ikke må jeg snakke med de andre medlemmene om å anmelde saken.