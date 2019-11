I 2018 kom lille Martinius til verden. Det viste seg at han var født uten ører, og at den høyre siden av ansiktet, inkludert kjeven, var underutviklet. Martinius er også hørselshemmet på grunn av diagnosen.

Historien om Martinius fortalte NRK i begynnelsen av oktober i år. Foreldrene opprettet Spleis etter at de fikk avslag på søknad om å få dekket øreoperasjon for sønnen. Nå ønsker de at Martinius skal ta operasjonen i utlandet, men det er dyrt.

Amit Srivastava, bosatt i New Delhi i India, ble rørt da han leste historien om den 11 måneder gamle gutten i Porsgrunn.

– Vi har en datter, Aadhya, som er like gammel som Martinius, og da jeg leste artikkelen kunne jeg ikke slutte å tenke på den lille gutten og foreldrene hans. Jeg leste artikkelen flere ganger, og jeg skjønte fortvilelsen.

Vil gi 5000 rupi

I skrivende stund er det samlet inn litt over 720.000 kroner til Martinius. Målet er 840.000.

Amit Srivastava bor i New Delhi i India sammen med kona Navita og datteren Aadhya, og jobber i Hitachi i byen. Siden 2017 har han også skrevet artikler om skandinavisk lingvistikk, og leser flere norske nettsider. NRK.no er en av dem, og det var der han fant historien om Martinius.

Den lille familien i India har et stort ønske om at Martinius på andre siden av kloden skal vokse opp og ha det bra, og det er derfor de ønsker å gi penger til operasjonen.

– Vi vil at Martinius skal være lykkelig og kunne utforske verden på egen hånd når han vokser og blir større. Det er det viktigste for oss. Og om pengene også kan hjelpe til med operasjonen i utlandet, er det fantastisk, sier han.

Familien ønsker å gi 5000 indiske rupi, noe som tilsvarer rundt 650 norske kroner.

– Vi var redde for at 650 norske kroner var litt lite, men for oss er det viktigst å gi noe, sier Amit.

Martine og Daniel Osen Ellefsen er evig takknemlige for støtten som 1 år gamle Martinius har fått. Foto: Kristin Rivrud / NRK

– Utrolig rørende

Foreldrene til Martinius, Martine og Daniel Osen Ellefsen har fått overført pengene fra familien i India til Spleis-kontoen de har opprettet. De er overveldet over at familien i India tenker på dem, til tross for at de bor på den andre siden av kloden.

– Nå griner jeg litt, og jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det er utrolig rørende at historien til Martinius har nådd frem til så mange, og så langt borte. Vi er så takknemlige, sier Martine.

Også pappa Daniel er rørt.

– Det viser at verden egentlig er ganske liten. Det er ikke summen og pengene som er viktig, men at de tenker på oss. Det sier veldig mye om dem som mennesker. India er jo så langt unna. At denne historien har rørt dem, er veldig fint, sier han.