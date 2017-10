Økt fedrekvote

Et flertall på Stortinget stemte nylig for Arbeiderpartiet sitt forslag om å be regjeringa øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker. SV, Sp, V, MDG, R og KrF stemte for. KrFs Geir Bekkevold sier de også jobber mot fire uker lengre permisjon totalt.