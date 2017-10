Frykter for kutt i C02-rensing

I forslaget til statsbudsjett for 2018 kutter regjeringen støtten til utvikling av storskala Co₂-rensing. Leder for Industri Energi, Frode Alfheim, frykter bedrifter som Yara og Norcem må kutte sine prosjekter for Co₂-rensing.