Elever om fraværsgrensa: – Skolen bør gi gyldig fravær til småsyke elever

De går begge i tredje klasse og har gått på videregående like lenge som fraværsgrensa har eksistert.

Elevrådsleder Aurora Gozzi Tobiassen og nestleder Vilde Bjaadal Økter ved Skien videregående skole sier de fleste elevene er for en fraværsgrense, men at dagens ordning ikke fungerer og er urettferdig.

– Den er åpen for tolkning av lærere som skal sette fravær og av leger som skal gi legeerklæring. Noen elever har fastleger de bare kan sende en melding til når de er syke, og så får de en egenerklæring i posten. Andre må reise og betale for legeerklæringen, sier Aurora Gozzi Tobiassen.

Skien videregående skole er størst i Telemark, med rundt 1100 elever. Mange elever bor flere timer unna, og har fastlegen sin der. Da må de reise dit, betale for time og bli enda mer borte fra skolen.

– Det hadde vært en mye bedre løsning om vi kunne dra til helsesykepleier på skolen og få en legeerklæring der, spesielt for elevene som bor langt unna, og som bare er småsyke, sier Vilde Bjaadal Økter.

Forslaget fra skienselevene får støtte fra Elevorganisasjonen.

Legekontorene blir nedringt

En ringerunde NRK har gjort viser at det er stor pågang hos legekontorene fra elever for å få dokumentert gyldig fravær ved enkle sykdommer som går over i løpet av få dager.

Ifølge legeforeningen skriver hver fastlege ut omtrent en fraværsattest hver eneste dag – langt flere enn før ordningen blei innført, da det sjelden var behov.

Bare på Solum legesenter i Skien ringer fem–seks elever hver eneste dag.

Fastlege Casper Holmberg mener det ikke er gjennomtenkt at leger skal ha jobben med sykemeldinger til elever. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– De tar tid som burde vært brukt på andre pasienter. Det er heller ikke ønskelig at unge med omgangssyke sitter på venteværelset og kan smitte de andre, sier fastlege Casper Holmberg.

Fastlegen er enig i at det beste er om skolehelsetjenesten nå overtar denne oppgaven. Han får støtte fra tillitsvalgt for fastlegene i Skien.

Norsk forening for allmennmedisin derimot, vil heller at eleven skal kunne ha egenmeldinger slik det ellers er i arbeidslivet. De vil ikke gi ansvaret til skolene.

– Jeg tror det er vanskelig å organisere, iallfall hvis det er en skolelege som skal dokumentere dette. Skolelegeordninga er ikke bygd ut til å håndtere dette, sier leder Marte Kvittum Tangen. ​

Regjeringspartiene sa nei

Før sommeren behandla Stortinget et forslag fra SV om justeringer av reglene for fraværsgrensa i den videregående skolen. Blant annet blei det foreslått å gi foreldre og helsesykepleier fullmakt til å attestere fravær. Regjeringspartiene støtta ikke forslaget, og det blei derfor ikke vedtatt.

I valgkampen i august tok likevel Ap-leder Jonas Gahr Støre til orde for å avlaste overarbeida fastleger.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener skolehelsetjenesten eller andre bør kunne gi ut sykemeldinger til elevene. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Vi er for en fraværsgrense, men hvis en skoleelev har vondt i hodet og må ha et fraværsbevis, og setter seg på ventelisten til fastlegen for å få det, er det en dårlig bruk av fastlegens ressurser.

Selv om elevene kan ha inntil ti prosent fravær før de ikke får karakter i faget, er det helt vanlig at elevene ringer fastlegen allerede første dag de er småsyke.

For perfeksjonismen gjelder også fravær.

– Å ha gode karakterer og null fravær er det alle sikter etter, sier Vilde Bjaadal Økter.