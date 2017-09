Bruker Facebook for å finne sin kandidat

Terje Skaug er en av mange som er i tvil om hva han skal stemme denne gangen. Å høre på debatter og følge valgkampen har ikke vært oppklarende.

– Jeg synes det har vært mye tåkeprat og at mange av partiene er veldig like. Det er et vanskelig valg, sier han.

Bruker Facebook

Derfor har Skaug tatt saken i egne hender. Han har spurt flere av toppolitikerne i fylket sitt personlig hvorfor de fortjener hans stemme.

– Sosiale medier er veldig greit å bruke. Der treffer du politikerne direkte, sier han.

Han har skrevet til dem på Facebook, og han har fått svar.

– Det jeg liker godt er at det blir veldig personlig, og at du kan spørre om akkurat det du lurer på, sier Skaug.

Satser på personlig valgkamp: – De har skjønt at de må by på seg selv

– Må svare

ØKENDE TENDENS: Kommunikasjonsekspert Cecilie Staude sier at velgere som tar kontakt med politikere direkte på Facebook er noe vi har sett mer av denne valgkampen.

Han er ikke alene om å bruke sosiale medier til å bli klokere før dette valget.

– Vi ser flere eksempler på velgere som starter egne tråder og stiller spørsmål i kommentarfeltene. Tidvis får de svar, men det generelle inntrykket mitt er at mange spørsmål blir stående ubesvart, sier Cecile Staude, som er ekspert på sosiale medier.

– Når politikere tilrettelegger for en tettere dialog og for at velgerne skal komme på banen med å stille spørsmål, så er det veldig viktig at de tar dette på alvor og svarer i andre enden, legger hun til.

Slåss om velgerne på Facebook

– Bli kvitt den tufsen

MANGE VENNER: Bård Hoksrud (FrP) har så mange venner på Facebook at han må ha to kontoer for å få plass til alle. Foto: Erlend Kjernli

Det er ingen tvil om at sosiale medier er viktig for politikerne.

– Det er veldig trykk nå i valgkampen. Vi er aktive selv, og får mye respons og kommentarer. Det er morsomt, sier førstekandidat for Telemark FrP, Bård Hoksrud.

Men ikke alle henvendelser er like hyggelige.

– Her er det en som har skrevet: «butikkene skal være åpne hver dag, bli kvitt den tufsen», forteller KrFs Geir Jørgen Bekkevold, mens han viser fram kommentaren fra Facebook på telefonen sin.

– Hva svarte du?

– Når noen skriver sånt, så kan jeg ikke dy meg. Her svarte jeg «takk for rørende omtale», humrer Bekkevold.

Fortsatt usikker

KONTAKT: Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sier at ikke alle henvendelser han får er like hyggelige, men at han likevel ikke ville være foruten kontakten han får med velgerne gjennom sosiale medier. Foto: Anne Lognvik / NRK

Politikerne forsøker å svare folk så godt de kan.

– Det er ikke alltid jeg rekker alt, sier Hoksrud.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde bedre tid. Jeg får ikke svart på alt, sier Bekkevold.

Terje Skaug har fått svar, men han er fortsatt usikker på hvem som får stemmen hans førstkommende mandag.

– Jeg synes det er vanskelig. Jeg har vokst opp i en arbeiderpartifamilie, og før skulle du stemme som foreldrene dine. Slik var det i mange år, men verden er ikke slik mer, sier Skaug.