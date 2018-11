Hendelsen skjedde tidlig fredag morgen.

– Vi har en formening om hvem sjåføren kan være. Det ble funnet litt blod i bilen, så vi er bekymret for at bilføreren er skadd, sier politiets operasjonsleder Christian Gulli.

Det er søkt med hund i området. Gulli sier klokka 10.30 at de snart kommer til å avslutte søket.

– Jeg er skjelven ennå

Ekteparet som bor i huset, sier de bare har ventet på at en slik ulykke skulle skje.

Anna Oshaug forteller at hun fortsatt er skjelven etter det som skjedde i morgentimene i dag.

– Jeg hørte et smell, men jeg er så vant til å høre smell av biler som kjører inn i fjellveggen på den andre sida av veien her at jeg reagerte ikke så mye på det.

Oshaug forteller at hun sovnet igjen, og våknet av at det banket på døra. Da stod det brannbiler, sykebiler og politibiler på utsida av huset.

– Og en bil inne i husveggen.

Nå tenker hun på hva som kunne skjedd om noen hadde gått opp til garasjen da bilen kom.

Anna Oshaug og Gorm Lindholdt bor i huset som bilen kolliderte med. Nå krever de at veien blir lagt om for å hindre verre ulykker. Foto: Theo Aasland Valen

Frykter en bil full av gass

Ulykka skjedde på fylkesvei 353, den såkalte gassveien, som har stor trafikk med vogntog til og fra industrien på Rafnes og Borealis i Bamble.

– Nå håper jeg at fylket tar tak og får flytta den veien, ellers får de løse ut husa våre. For å leve i frykt for å få en bil i husveggen, det sliter på psyken.

Oshaug frykter mest at et vogntog full av bensin eller kjemikalier skal kjøre av veien og treffe huset deres.

– Da hadde det jo gått ti ganger verre, sier Oshaug.

– Har jeg besøk av barnebarn, så får ikke de være på den sida av huset og leke. De må være enten inne eller på verandaen bak huset, legger hun til.

Gamle planer om å legge om veien

Ektemannen Gorm Lindholt var på jobb da ulykken skjedde, men forteller at bilen trolig har kommet i stor fart og truffet et autovern før den traff husveggen.

– Det er ikke første gangen noen kjører i autovernet eller i fjellveggen, så vi har ventet på at dette kan skje.

Lindholt forteller at det er en plan fra 1972 for å legge om veien. Nå venter han at det vil skje noe ganske raskt med veien.