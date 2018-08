– Løftebrudd til politistudentene

– Regjeringen viser en mangel på ambisjoner for norsk politi, sier leder for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap). Frps statssekretær, Knut Morten Johansen, mener derimot at de har fått til en historisk oppbemanning av politiet.