– En forferdelig møkkasak for oss

– Det er åpenbart at vi har gjort en feil. Før jul er det tydelig at vi har hatt noen selgere som har blitt litt kreative.

Det sier daglig leder hos Dragro Norway, Torry Drange.

Onsdag gikk politiet i Sør-Norge og politiet i Finnmark ut med advarsler på Twitter, etter å ha fått flere henvendelser fra folk som opplevde å få dopapir de ikke hadde bestilt levert på døra. Senere kom krav om betaling for dopapiret.

Setter fra seg dopapir utenfor huset ditt

Flere har oppgitt at det er selskapet Dragro Norway som er avsender av dopapiret.

Drange forklarer at de selger dopapir over telefon, og mener det har skjedd misforståelser mellom kunder og telefonselgerne.

– Det legger vi oss dønn flate på. Hvis kunden opplever at de får en vare de ikke har bestilt har ikke vi gjort jobben vår. Da har vi ikke vært tydelige nok.

Drange ber nå folk ta kontakt med selskapet, slik at selskapet kan ordne opp. Han sier selskapet også har satt i gang tiltak for å hindre at lignende skjer i fremtiden, som ordrefaktura på sms og i brevform.

Har du forståelse for at folk blir oppgitt?

– Absolutt. Vi legger oss flate, men vi driver ikke med bedrageri og svindel, sier den daglige lederen.

Mange har meldt seg torsdag

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Vidar Aaltvedt, sier han forventer at flere vil komme til å ringe politiet. Foto: Anders Stang Lund / Politiet

Telefonene har ikke stått stille hos politiet etter at de gikk ut med advarslene.

– Vi har fått noen hendelser etter oppslaget i går ettermiddag, og flere av dem som har ringt har sagt at de ønsker å anmelde forholdet, sier operasjonsleder hos Sør-Øst politidistrikt, Vidar Aaltvedt.

Han sier innringerne reagerer på situasjonen.

– Blant annet fordi de føler seg forpliktet til å betale for en vare de ikke har bedt om, sier han.

Svein-Erik Jacobsen er operasjonsleder i Finnmark Øst politidistrikt. Foto: Tor Sandø / NRK

– Vi har fått mellom 10 og 20 henvendelser fra forskjellige plasser i Finnmark, sier Svein-Erik Jacobsen, som er operasjonsleder i Finnmark Øst politidistrikt.

Han sier politiet har vært i kontakt med firmaet som oppgis som avsender av dopapirrullene, og at de har fått beskjed om at rullene er levert etter et gjennomført telefonsalg. Flere innringere benekter imidlertid ovenfor politiet at de har takket ja til doruller over telefon.

– Vi har all grunn til å tro at flere av dem snakker sant. Foreløpig gir vi firmaet en tidsfrist i forhold til å få fulgt opp det de nå har lovet. Hvis ikke har vi gitt beskjed om at den enkelte kan komme å anmelde forholdet, sier Jacobsen.