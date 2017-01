Setter fra seg dopapir utenfor huset ditt

– Noen setter fra seg en stor beholder med dopapir utenfor eldre menneskers hus for deretter å kreve inn pengene senere.

Det sier Kristian Myhra i Sør-Øst politidistrikt. Han sier politiet har fått inn meldinger fra flere mennesker i Sør-Norge som har blitt utsatt for bedrageriet.

– De kommer på døra etterpå for å kreve inn pengene. Det kan oppleves ubehagelig for mange, og eldre kan føle seg tvunget til å betale for varen, sier Myhra.

Aldri hørt om metoden tidligere

Kristian Myhra hos politiet sier han ikke ser bort ifra at det melder seg flere som har blitt utsatt for svindelen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Ifølge politiet er det ett bestemt firma som har levert dopapir til menneskene som har meldt seg til nå. Men om det finnes flere ulike aktører er de usikre på.

– Svindelforsøk ser vi går i bølger, men dette tror vi er et nytt fenomen, sier Myhra.

Politiet ber nå folk om å la være å betale eller ta imot dopapiret hvis det havner utenfor deres husdør. Blir situasjonen ubehagelig bes folk om å ta kontakt med politiet.

– Dette må nødvendigvis ikke forveksles med salg av dopapir fra idrettslag og lignende, men prisen på dopapiret brukt i bedrageriforsøket skal visst være betydelig høyere enn det som er normalt, sier Myhra.