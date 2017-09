532 kilo Co₂ er spart

580 skolebarnelever fra Telemark har deltatt på kampanjen "Beintøff". Kampanjen går ut på at skolebarna skal komme seg miljøvennlig til skolen. Rett under 4000 km er gått. Ifølge Miljøagentene har elevene spart miljøet for 532 kg Co₂.