I 2016 fikk den tidligere TV-danseren en historisk dom på 21 års forvaring, blant annet for overgrep mot 18 kvinner.

I august 2023 ba han om prøveløslatelse.

Da hadde han sonet minstetiden på ti år.

Tirsdag begynner rettssaken. Tre dager er satt av i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

– Når det gjelder soningsprogresjonen og bakgrunnen for begjæringen, så skal vi komme nærmere tilbake til det i retten på tirsdag, sier forsvarer Heidi Reisvang til NTB.

En enorm belastning for ofrene

Trine Rjukan var bistandsadvokat for mange av ofrene da saken ble behandlet i retten sist.

Bistandsadvokat Trine Rjukan mener det er en stor belastning for ofrene at Kopseng ber om prøveløslatelse. Foto: NTB

Hun mener saken utgjør en enorm psykisk belastning for kvinnene han er dømt for å ha voldtatt.

– De er av den oppfatning at han aldri vil endre seg, og at han derfor potensielt alltid vil utgjøre en stor fare for alle kvinner han kommer i kontakt med, sier hun til NTB.

I 2016 skrev VG at politiet mente Kopseng var norgeshistoriens mest aktive serieovergriper. Totalt 38 kvinner fra rundt om i landet anmeldte danseren for voldtekt.

Mener Kopseng har psykopatiske trekk

Borgarting lagmannsrett dømte Kopseng til forvaring for overgrepene.

De mente gjentakelsesfaren var høy, og at det var dystre prognoser for mulig endring av adferden.

«Herunder er det vist til at tilstedeværelsen av både dyssosiale og psykopatiske trekk gjør ham lite tilgjengelig for behandling», argumenterte lagmannsretten.

I tillegg til forvaringsdommen ble Kopseng dømt til å betale over 2,7 millioner kroner i erstatning til kvinnene.