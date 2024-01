De siste årene har setningen gått som et hakk i plata:

– Hvis vi bare overlever det her, så blir det slik som før, sier Nicolai Aanonsen Engesvik.

Den rutinerte bareieren tar en slurk av halvliteren.

Det er nesten tomt i vannhullet i Storgata.

– Utgifter, regninger, priser. Bare å få folk til å komme er vanskelig, forteller han.

Restaurant og utelivsbransjen slet seg gjennom en pandemi. Så kom strømprisene, økt rente og dyrtid.

– Hele bransjen sliter. Jeg kjenner mange som har brukt opp alle sparepengene og lånt det de kan.

TUNGT: Jobben Nicolai Aanonsen Engesvik før beskrev som en fest har blitt en kamp. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Tomme sparebøsser

Tungvektere så vel som små og uavhengige har meldt konkurs.

På denne tiden i fjor nådde man en konkurstopp i overnattings- og serveringsbransjen.

Sist like mange stengte dørene var i 2008.

Puben Horgan's gikk konkurs etter 32 år. Etter fem år var det slutt for det kjente utestedet Skjenken Bar og Bakgård på Youngstorget i Oslo. Nyttårsaften holdt de åpent for siste gang. Christopher Nielsens Misfornøyelsesbar i Oslo sentrum stenger dørene for godt i 2023. Stedet hadde flere utfordrende år.

Og flere skal det bli.

– Vi venter en kraftig konkursbølge for hele landet i 2024, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør i Dun & Bradstreet Norge.

Kari Mette Almskog, administrerende direktør i Donner Bradstreet Norge, spår en hard vår for bransjen. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Analytikeren tror 2024 vil by på rekordmange konkurser.

Tallene hennes viser at mange har gått tom for egenkapital og bygget opp gjeld det siste året.

Når man kombinerer dette med økte kostnader er veien kort til konkurs.

Restaurant og utesteder er blant de som ligger dårligst an.

Eksperten peker på at det er en bransje med mye risiko og som selger noe forbrukere nedprioriterer i dyrtider.

MANGE: Stamkunder har måttet si farvel til flere utesteder og restauranter det siste året. Mange etter tiår i bybildet. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Kroken på krodøra

Å selge øl når folk sliter med å få mat på bordet er ingen lett sak.

Det merkes ved alle barene Nicolai Aanonsen Engesvik driver.

Bareieren ligger alltid litt bakpå med betalingene. Han må ringe gode leverandører å be om ti dager til for å betale.

– Det er ingen god følelse, sier han.

DYRT: Fire ganger i året setter de store bryggeriene opp prisene sine. Bareieren velger å ikke oppjustere like ofte. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ved en av barene hans vokste gjeldsfjellet seg stort.

Perestrojka åpnet han i 2015. Folk strømmet til. Det var også her han møtte sin fremtidige kone over en lønningspils.

– Det var babyen min. Vi gjorde alt vi kunne for å redde det, sier han.

Men omsetningen kom aldri dit den var før pandemien. I oktober måtte han gi fra seg nøklene.

KONKURS: Baren Perestrojka kom i 2015 og lå i Strøget i Oslo sentrum. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Og han er langt ifra den eneste.

En kartlegging Avisa Oslo har gjort viser at 74 serveringssteder i byen har blitt lagt ned eller gått konkurs de siste to årene.

Det syns mange er trist.

Nadir Mohammad Alam / NRK De små sliter Når Gloria Bizimana (21) og Ijeoma Maduekwe (23) skal ut velger de små og uavhengige steder. - Det er de som gjør Oslo til Oslo. Samtidig tror jeg de sliter mest nå, sier Bizimana. Venninnen er enig. - Pengene samler seg hos de store som alltid vil overleve, sier Maduekwe. Nadir Mohammad Alam / NRK Viktige møteplasser - Det er trist om mange steder må stenge, sier Nikolai Borge. Etter å ha fylt 18 er lysten stor på å utforske utelivet. - Det er viktig med steder man kan møtes og være sammen. Og hvor man kanskje har lyst til å tilbringe tiden når man er ferdig med skolen og sånt, sier han. Nadir Mohammad Alam / NRK Gledet seg Jeanvier (40) tar ofte turen til Youngstorget. Der har flere steder stengt det siste året. - Etter korona trodde jeg vi var på vei mot bedre tider. Jeg har gledet meg til konserter og å være på utesteder. Selv tar han det som en oppfordring til å bruke stedene han er glad i.

To av tre er bekymret

Men det er ikke alle i bransjen som sliter like mye.

Medlemsundersøkelser Virke har gjort viser at én av tre i bransjen syns det går bra. Mens to av tre er bekymret for økte kostnader og mindre kjøpekraft.

Samtidig sliter flere med ettervirkningene av korona.

– Håpet deres er jo at prisveksten stabiliserer seg og at renten går ned. Ingen ønsker dyrtid, sier Rhiannon Hovden Edwards i Virke.

Rhiannon Hovden Edwards er bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke. Foto: Virke

Hun tror de store aktørene ligger bedre an enn de små, fordi de er mindre sårbare for økonomiske svingninger. De kan også tjene på at de små sliter.

– Er man en stor aktør med is i magen, så er det gode oppkjøpsmuligheter akkurat nå. Hvis man har råd og kan vente litt, sier hun.

Men ikke alle har råd til å vente.

SISTE: Mange serveringssteder har «drukket» opp hele egenkapitalen under og etter korona. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Mister de spesielle

– Det er trist om man mister de spesielle stedene med sjel, sier Nicolai Aanonsen Engesvik.

Etter Perestrojka lukket dørene har mange stamkunder sendt følelsesladde meldinger til bareieren.

– De har takket for tiden, fortalt om gode minner og møter med den store kjærligheten.

TOMT: Bareieren sier færre kommer om lokalet ser tomt ut. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Bareieren tror de små stedene skaper bybildet. Og syns det er trist om de forsvinner i det økonomiske sluket.

Enn så lenge er det liv i Engesviks andre barer. Men fremtiden er usikker.

– Er man glad i et sted gjelder det å bruke det mens man kan. Kjøper man en pils er man like velkommen som om man kjøper 15.

Han tenker seg om og ler.

– Man er mer velkommen faktisk.