– Dette betyr alt for meg, sier Geir Kåre Nyland til NRK.

NRK får kontakt med ham i et fly på Gardermoen. Han er på vei til Polen med familien og kjæresten.

– Jeg er kjempeglad. Det er en lettelse å vinne for andre gang, sier Nyland.

Den tidligere MMA-utøveren, Geir Kåre Nyland (33) ble lam fra brystet og ned etter en stupeulykke fra bryggen ved Munchmuseet i mai for tre år siden.

Han traff betong under vann med hodet først.

Stupet ble filmet av overvåkingskamera i Bjørvika. Du trenger javascript for å se video. Stupet ble filmet av overvåkingskamera i Bjørvika.

Geir Kåre gikk til sak mot Oslo kommune. Han mente det var for dårlig skiltet.

I tingretten vant han.

Retten mente kommunen hadde erstatningsansvar.

Men kommunen anket.

Og i mai ble saken behandlet i Borgarting lagmannsrett.

Kunne vært unngått

Lagmannsretten legger i dommen vekt på at ulykken kunne vært unngått ved bedre skilting.

– Kommunen var kjent med at det foregikk bading fra Tomtekaia, og skadepotensialet var stort pga. røret som røret under overflaten som kommunen – ikke de badende – visst om, sier advokaten hans Christian Lundin.

Lagmannsretten mener samtidig at Nyland var klart uaktsom da han stupte, og at han dermed har en større skyld i det som skjedde enn det tingretten la til grunn.

Derfor har de landet på at erstatningen bør avkortes med en tredel, slik at kommunen er ansvarlig for to tredeler av hans tap.

Takker støttespillere

– Det har ikke gått helt opp for meg at jeg har vunnet, sier Geir Kåre.

Men i Polen skal han feire.

– Det blir sol, strender, god mat, og bare være sammen med de jeg er glad i.

Han ønsker å takke de som har hjulpet ham økonomisk til å fullføre kampen.

Det har vært både folk han kjenner men også anonyme pengegivere.

Og ikke minst advokaten sin, Christian Lundin.

– Helt unik. Så utrolig dyktig.

Frykter anke

Geir Kåre fikk en komplett ryggmargsskade etter ulykken.

Den dag i dag, tre år etter ulykken, har han ikke følelse i kroppen fra brystet og ned.

En hodeskade har også gitt varig nedsettelse av synet hans.

Han er veldig redd for at kommunen nå skal anke.

– Med tanke på hvordan de har opptrådt så vet jeg aldri hva de kan finne på. Jeg er veldig redd for at de skal anke til Høyesterett.

Og han frykter at han ikke har råd til en ny runde i retten.

– Det er jeg veldig redd for, for det har jeg ikke penger til.

– Håpet mitt nå er at Oslo kommune lærer noe av dette. At de tar det videre og sikrer badestedene. Og at de har bestemt seg for hvordan de ikke skal behandle borgerne sine, sier Geir Kåre før flyet tar av.

Vurderer å anke

Oslo kommune sier de tar dommen til etterretning.

– For kommunen er det viktig å få avklart hvor grensen går for kommunens ansvar for sikringstiltak langs bryggekanter, sier kommunikasjonsdirektør Arve Rosland i Bymiljøetaten.

Han sier de nå skal gå gjennom premissene i dommen før de tar stilling til hva som skjer videre, herunder om dommen vil bli anket.

– Oppsiktsvekkende

Under ankesaken brukte Geir Kåres advokat, Christian Lundin, mye tid å tydeliggjøre at kommunen har erstatningsansvar for skadene etter stupeulykken.

Og å få belyst at skiltingen var for dårlig ut ifra kunnskap kommunen hadde om hvordan området ble brukt.

At folk badet, hoppet og stupte fra bryggekanten.

Christian Lundin er Geir Kåres advokat. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Lundin trakk også frem en annen nylig dom fra Borgarting lagmannsrett.

Oslo kommune ble dømt i en sak der en person ble skadet på Sørenga i 2018.

En lege fikk et komplisert ankelbrudd etter at han hoppet i vannet for å redde en livløs person.

Lundin mener denne saken har store likheter med Geir Kåre sin sak.

Og at den har betydning.

Kommunen har imidlertid anket saken der legen ble skadet, videre til Høyesterett.

– Det er oppsiktsvekkende hvor langt kommunen vil drive de som er hardt skadet i slike ulykker, oppover i rettsapparatet, sa Lundin den gang.

Geir Kåre Nyland sammen med advokatene sine under ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Ba om full frifinnelse

I ankesaken, la Oslo kommune frem nye bevis.

De hadde fått laget en rapport om praksisen med skilting av grunt vann i ni andre kommuner på Øst- og Sørlandet.

Kommunen mente rapporten viste var skiltingen ikke var dårligere i Bjørvika enn det som er vanlig på slike brygger.

De hadde også hentet inn et nytt vitne. En person som satt på bryggekanten da ulykken skjedde.

Vitnet fortalte at hun så en jernstang i vannet.

Oslo kommunes advokat mente også at Geir Kåre burde ha gjort grunnundersøkelser før han stupte.

Kommunen mente det ikke var grunnlag for ansvar og ba om frifinnelse.

ULYKKE: Zekiye Nyland holder her rundt lillebroren sin Geir Kåre etter stupeulykken 30. mai 2021. ULYKKE: Zekiye Nyland holder her rundt lillebroren sin Geir Kåre etter stupeulykken 30. mai 2021.

Har varslet millionerstatning

Lagmannsretten har nå kun tatt stilling til om kommunen har erstatningsansvar eller ikke etter ulykken.

Den har ikke tatt stilling til erstatningsbeløp.

Da saken var oppe for retten, antydet advokat Christian Lundin et erstatningsbeløp på i overkant av 20 millioner kroner for inntektstap, utgifter og såkalt menerstatning.

Hvis kommunen ikke anker, går Geir Kåre og advokaten hans i gang med å utarbeide et erstatningskrav.

– Det skal sikre han et økonomisk fundament i livet sitt med de enorme skadene han er påført ved denne ulykken, sier Lundin.