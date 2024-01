Kort oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks Politiets kvitteringsordning, hvor de utsteder en kvittering ved kontroll, har blitt kritisert i en ny rapport. Over 5000 kvitteringer ble utstedt i løpet av ni måneder, men rapporten hevder at formålet med ordningen ikke har vært klart.

Rett før jul 2022 begynte politiet i Oslo sentrum med noe helt nytt.

Når de skulle kontrollere noen, måtte de gi ut en lapp.

På den stod det info om hvem som ble stoppet, hvorfor og av hvem.

Over 5000 slike kvitteringer ble skrevet ut i løpet av de neste ni månedene.

Ordningen skulle blant annet øke tillit til politiet.

Den skulle også finne ut av om politiet drev med forskjellsbehandling.

Fire måneder etter at prosjektet ble avsluttet, er evalueringen klar.

– Viser et mangelfullt datagrunnlag

Daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Akhenaton de Leon, mener evalueringen problematiserer kvitteringsordningen på en god måte.

– Den viser til at det er mangelfullt datagrunnlag.

Han mener at hensikten med ordningen ikke var helt klar, men at det gir grunnlag for diskusjon videre.

Politiet holdt en pressekonferanse på torsdag hvor de presenterte evaluering av kvitteringsordningen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Leon har et ønske om at ordningen utvides til andre byer, og at den bør inneholde informasjon om blant annet hudfarge og etnisitet, eller morsmål og farsmål.

– Slik kan vi forebygge diskriminering av etnisk profilering, sier han.

Han mener at politiet innrømte en overkontroll av personer i evalueringen.

– De er nødt til å ta tak i det med en gang. Vi kan ikke vente til man får en kvitteringsordning om et par år, sier han.

Kvitteringen er ufullstendig

Politifolk som ga ut kvitteringene, mener at det ikke har vært tydelig hva formålet med ordningen har vært.

Det kommer frem i evalueringen.

KVITTERINGEN: Selv om man takker nei til kvittering etter å ha blitt stoppet av politiet, registrerer politiet informasjonen. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

I lang tid ønsket flere organisasjoner en kvitteringsordning.

Det på grunn av mistanke om at politiet forskjellsbehandler folk, for eksempel på grunn av hudfarge eller etnisitet.

I praksis ble ikke dette notert på selve kvitteringen.

Det fordi politiet, ifølge loven, ikke kan registrere hudfarge eller etnisitet på den de stopper.

Derfor har man ikke klart å finne ut om politiet forskjellsbehandler folk, ifølge evalueringen.

Organisasjoner som OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) kritiserte politiet da ordningen kom på plass.

De mente kvitteringen burde ha vist hudfarge og etnisitet på personen som ble stoppet.

Har ikke bidratt til å styrke tilliten

Et av målene med ordningen var også å øke tilliten til politiet.

Men det ser det ikke ut til å ha gjort, ifølge rapporten.

Et av problemene som blir trukket frem er at prøveområdet ble begrenset til Oslo sentrum.

Risikoen for at ordningen kunne ha negative effekter om den ble prøvd i Oslo Øst, var for stor, står det i rapporten.

Det stilles spørsmål ved at ikke et større område ble valgt ut, og særlig Oslo øst, hvor politiet har de største utfordringene med å bygge tillit.

Kvitteringsordningen kunne ha skapt mer tillit, men da måtte den ha blitt prøvd ut et annet sted, ifølge rapporten.

Etter å ha fått det forklart synes Kornelia Bakkensen (f.v.), Camilla Ringnes og Lea Borge at ordningen er smart. – Det er bra, slik at politiet ikke bruker makten sin feil. Det gir nok resultater, sier Ringnes. Ersin Kacan er positiv til at de som blir stoppet av politiet får en forklaring. – Jeg er vant til at politiet stopper deg uten å si hvorfor i Tyrkia. Jeg tenker man bør få vite hvorfor man blir stoppet. Det kan gi mer tillit til politiet, sier han. Linnea Haugen (t.v.) og Natalie Jagiello tror ikke ordningen vil øke deres tillit til politiet. – Vi har ganske mye tillit fra før, og det høres mer ut som at du får en bot, sier Jagiello. Jens Anton Horst har hørt om ordningen, men har ingen spesiell mening for eller imot, ifølge han selv. – Det kan sikkert ha noe for seg, men jeg har ikke veldig sterke følelser rundt det.

Brukt mer tid på kontrollene

Politiet trekker også frem at de har brukt mye tid på å skrive ut kvitteringene.

Tidligere brukte politifolk 5–10 minutter per kontroll. Men med å skrive ut kvitteringer kunne de bruke opp til et kvarter.

Ifølge beregninger i evalueringen har kontrollørene brukt gjennomsnittlig 11 minutter per kontroll.

Ganget med 5158 kvitteringer betyr det at politiet har brukt nesten 950 timer på kvitteringsordningen.

439 personer har fått mer enn én kvittering. 55 personer er kontrollert fem eller flere ganger.

Noen av de har blitt kontrollert opptil 17 ganger.

Mange av de som har blitt kontrollert flest ganger, antas å være en del av det «det åpne rusmiljøet» i sentrum.

Det er konsulenthuset Oslo Economics og By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met som står for rapporten, bestilt fra Oslo politidistrikt.

Ulik oppfatning

Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo-politiet mener pilotprosjektet er en veldig begrenset test, og at de må få mer kontroll på etnisk bakgrunn.

– Det er nok litt ulik oppfatning om man driver overkontroll, og om en kvitteringsordning er det middelet vi skal bruke for å få kontroll, sier Strand.

Han forteller at politiet og de ulike organisasjonene fremover skal jobbe videre med en fremtidig løsning.