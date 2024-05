Voldsbølgen i Oslo: Disse områdene er mest utsatt

– Det er trist at det er blitt sånn, men nå er vi i denne situasjonen, og da må vi få bukt med problemet, sier Frode Larsen.

Han er enhetsleder for enhet Sentrum i oslopolitiet – et av områdene der det nå settes i gang målrettet innsats for å få bukt med voldsbølgen i hovedstaden.

Natt til søndag ble en mann i 20-årene skutt på en kebabrestaurant på Grønland.

Det er den sjette skyteepisoden i Oslo så langt i 2024. Samtidig har det vært åtte knivstikkinger i år. NRKs gjennomgang viser at 10 av de 14 hendelsene skjedde i tre sentrale bydeler. Over halvparten av disse var på Grønland, Tøyen eller området rundt Vaterland.

Mer knivstikking og skyting

Mannen som ble skutt, var, ifølge politiet, ikke et tilfeldig offer.

– Vi ser at den mest alvorlige og grove volden skyldes kriminelle nettverk og kriminelle aktører, sier Larsen.

Utfordringene er ikke nye. Spesielt i Gamle Oslo har tendensene vokst over tid, sier enhetslederen.

Leder for enhet Sentrum i Oslopolitiet Frode Larsen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Det gjelder særlig Vaterland og Grønland, hvor det er åpne rusmiljøer og et attraktivt marked. Tøyen peker seg også ut som et av stedene vi har størst utfordringer nå.

Tall NRK har hentet fra eget nyhetssenter og meldte hendelser fra politiet, viser at det i fjor var 64 tilfeller av knivstikking og skyting i Oslo.

Hittil i 2024 har det vært 14 slike voldshendelser, hvorav åtte knivstikkinger og seks skyteepisoder.

Oslo har 15 bydeler. Men de to siste årene har over halvparten av disse hendelsene skjedd i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sentrum.

I 2022 var det til sammenlikning totalt 39 slike hendelser i hovedstaden.

Tre skudd fra gata

Ali Issam Kanaan har merket en økt tilstedeværelse av politi de siste dagene.

Han har drevet Beirut Kebab på Grønland gjennom ti år. I helgen fikk han merke voldsbølgen på kroppen.

Ali Issam Kanaan var på jobb på Beirut Kebab da noen skjøt inn i restauranten hans natt til søndag forrige uke. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det var en vanlig kveld. Helt til konflikten skjedde, sier Kaanan til NRK.

Hittil er ingen pågrepet for skuddene som ble løsnet mot restauranten hans.

En mann som befant seg i restauranten, ble alvorlig skadd. En kvinne utførte førstehjelp på den skadde mannen frem til nødetatene kom frem, forteller Kaanan.

Kulehull på døren, vinduet og en stol vitner om dramatikken.

Kaanan er fortsatt preget av hendelsen.

– Det her er ikke noe vanlig. Det er ikke noe som skjer på en hverdag. Det har påvirket meg, selvfølgelig, men jeg prøver å holde meg sterk, sier restauranteieren.

Under intervjuet går en mann forbi og spør hvordan det står til med ham. De siste dagene har mange stamkunder stukket innom for å slå an en prat.

Kaanan sier han føler seg tryggere av politiets nærvær etter hendelsen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det som varmer hjertet mitt, er at kunder kommer selv om de ikke skal spise og spør om hvordan det går med oss, sier Kaanan.

– Ikke for sent

Regjeringen har i revidert budsjett varslet 635 millioner kroner ekstra til politiet.

Grønland og Tøyen er to av områdene i Oslo hvor innsatsen nå skal styrkes.

– Politiet har prioritert flere folk ute i førstelinjen. Rent praktisk vil det si 38 dedikerte tjenestepersoner som skal jobbe der over tid, både dag og natt, sier Frode Larsen.

Samtidig skal sivile enheter jobbe målrettet mot kriminelle nettverk, og sammen med kommunen skal det jobbes mer forebyggende for barn og unge i risikosonen.

– Men kommer grepene i tide?

– Det er ikke for sent. Vi skulle gjerne gjort det før, men vi har god tro på en effekt av innsatsen som vi nå legger inn, svarer Larsen.

Disse områdene blir prioritert av politiet Ekspander/minimer faktaboks Enhet sentrum: Grønland og Tøyen

Enhet vest: Majorstuen, Sandvika og Asker sentrum.

Enhet øst: Furuset, Mortensrud/Bjørnerud, Veitvet og Bjørndal.

En som ikke tror kriminaliteten forsvinner bare det gis mer penger til politiet, er Espen Valsgård.

Han er politibetjent i Øst politidistrikt og har 30 års fartstid fra politiet.

– Bare harde tiltak vil føre til et hardt samfunn, bare myke vil føre til et naivt samfunn. Vi trenger begge deler i god forening.

Han etterlyser mer forebyggende samarbeid mellom politi, skole og kommune.

– Vi må gi dem et alternativ, gi dem tilbake fremtidstro og vise at også de kan gjøre det bra på skolen. Det er jo det de fleste ungdom egentlig ønsker. I mangel på noe annet gir de litt opp.

Han deltok på Debatten tirsdag kveld, sammen med blant annet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Frp-leder Sylvi Listahug.

Byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg (H) sa til justisministeren at han ønsker seg mange flere politifolk til å håndtere det han kaller «en nesten eksplosiv vekst i kriminaliteten».

Selv om det har blitt flere ansatte i politiet totalt, har det vært en nedgang i antall polititjenestemenn de siste årene.

– Mens politikerne krangler om hvem som har gjort mest og minst, skjer kriminaliteten rundt oss, sa Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.