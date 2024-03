– Det er veldig leit og tragisk at noen ble skadet mens de passer på Det mosaiske trossamfunn, sier styreleder Ronen Bahar i det jødiske trossamfunnet søndag formiddag.

Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en politibetjent ble skadet under et vaktholdsoppdrag i Oslo lørdag kveld.

Politibetjenten ble skadet i forbindelse med at et våpen skulle tømmes for ammunisjon.

Betjenten ble frakta til sykehus, og var da våken og bevist.

Det er satt opp sperringer rundt synagogen. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Skjedde under vakthold ved synagoge

Ifølge Bahar skjedde ulykken da det var vaktskifte utenfor synagogen i Bergstien i Oslo.

– Jeg kan bekrefte at det var i forbindelse med et vaktholdsoppdrag ved synagogen, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt.

– Det fremstår som at det har vært en ulykke i forbindelse med at en tjenesteperson skulle tømme et våpen. Personen ble fraktet til sykehus og er ivaretatt av helsevesenet. De blir også fulgt opp av arbeidsgiver, sier Østerhaug.

Synagogen er den religiøse møteplassen til jøder i Oslo. Den drives av Det mosaiske trossamfunn.

Bahar sier de har hatt væpna politivakt utenfor synagogen helt siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

– Vi syns det er veldig leit at vi må ha bevæpna politi som passer på oss. At situasjonen er så alvorlig for jøder i Norge, sier han.

Styrelederen legger til at han håper de etterhvert kan slippe å ha vakthold ved synagogen.

Ber Kripos om bistand

Oslo politidistrikt varslet Spesialenheten selv.

– Involvert tjenestevåpen er sikret og Kripos er anmodet om å bistå Spesialenheten med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

De tar sikte på å gjennomføre ett eller flere avhør i løpet av helgen.

– Formålet med etterforskingen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen som førte til at tjenestepersonen ble skadet, skriver Spesialenheten.