Petter Stordalen risikerer nå bøter for byggearbeid på sin eiendom på Bygdøy i Oslo.

Han har søkt om lov til å bygge. Men arbeidet er satt i gang selv om han ikke har fått svar, skriver Dagens Næringsliv (DN).

– Dere er klar over at forholdene er søknadspliktige, men dere har likevel utført arbeidene uten tillatelse, skriver Plan- og bygningsetaten ifølge avisa.

Hotellgründeren har ikke besvart DNs henvendelser.

Petter Stordalen beskyldes for ulovlig bygging på sin Bygdøy-eiendom. Foto: William Jobling / NRK

900.000 i bot

Etaten syns det er særlig alvorlig at «det er profesjonelle foretak med sentral godkjennelse som utfører eller lar utføre arbeid uten tillatelse».

De pålegger Stordalen å stanse arbeidene på tomta umdelbart.

Stordalen har søkt om rammetillatelse for å utbedre støttemurer, bygge svømmebasseng og nyere og sikrere gjerde.

Kommunen har vært på befaring på stedet og registrert at mange av arbeidene allerede er i gang.

Derfor har de også vedtatt tvangsmulkt på til sammen 900.000 kroner til Stordalen og de to selskapene som utfører arbeidet.

Selskapene er uenige i kravene.

– Vi er ikke helt enige i Plan- og bygningsetatens fortolkninger, og utarbeider nå et svar til kommunen. Vi har en dialog med Plan- og bygningsetaten. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere noe nå, sier ansvarlig arkitekt Ajas Mellbye.

Økt innsats

I august ble NRK med Rødt på strandsone-safari på Bygdøy.

Partiet ville da illustrere hvor vanskelig det kan være å komme seg fram der.

Det er strenge regler for bygging i strandsonen.

I Oslo er under en tredjedel av den tilgjengelig, ifølge SSB. Det er noe av grunnen til at kommunen har økt innsatsen for å hindre ulovlig bygging og ulovlige hindre i strandsonen.

Hvilke regler gjelder i strandsonen i dag? Strandsonen brukes som oftest om alt som ligger innenfor 100 meter fra strandlinja ved sjøen. Strandsonen blir sett på som særlig viktig å bevare, og det er flere regler som begrenser blant annet bygging der. I Norge er mye av strandsonen eid av private. Men «allemannsretten» gjelder uansett hvem som eier grunnen. Den gir folk rett til å gå i og bruke naturen - i «utmark». Hva som er «utmark» og hva som er «innmark» i strandsonen finnes det ikke klare definisjoner på. Men enkelt forklart kan man si at innmark er det som er aller nærmest hus og boliger, det de fleste vil regne som en «privat» sone. Alt annet er utmark, selv om det er eid av den som bor i huset. Allemannsretten gir også f.eks. lov til å bade ved private strender så lenge man ikke er for nær hus og bebyggelse. Skal du bade fra private brygger, må du ha tillatelse fra eieren. Høyesterett har flere ganger slått fast at de som bor i strandsonen må tåle å få folk nærmere huset sitt enn andre steder. Fordi de mener retten til fri ferdsel er ekstra viktig der. Stengsler som forhindrer fri ferdsel i utmark, er ulovlige (om de er bygget uten tillatelse). Det gjelder både fysiske og psykologiske hindre.

Arbeidet starta opp i 2015. Tidligere har kommunen bare undersøkt om det har kommet konkrete bekymringsmeldinger, ifølge Plan- og bygningsetaten.

Mens nå har de kartlagt hele strandsonen i Oslo, og vil gå gjennom eiendom for eiendom for å se om noe er ulovlig bygd.

«De tiltak som vi mener mangler nødvendig tillatelse, sjekkes opp mot regelverket gjennom tidene og opp mot etatens databaser med flyfoto og grunnkart,» skriver etaten i en redegjørelse til Rødts Sofia Rana.

– Vi kan imidlertid ikke si noe om hvor raskt dette arbeidet vil bli gjennomført eller noe konkret i forhold til mistanker, sa seksjonsleder Karin R. Engebretsen i etaten til NRK i august.