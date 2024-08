Står i kø for studentbolig: – Stressende

– Det er stressende å ikke vite hva som skjer.

Det sier student, Sofie Skogsletten Dalen. Hun står i kø for studentbolig i Oslo og Lillestrøm.

Hun synes det er dumt å måtte bruke skoletid og fritiden til å flytte.

– Jeg har ikke turt å røre det private markedet enda, for jeg har sett at mange sliter med det, forteller Dalen.

Hun er en av 15.675 studenter som venter på å få studentbolig i Norge.

Oslo er byen med flest studenter i boligkø. Sammen med Dalen, står over 6800 på venteliste.

Fra lesesal til sovesal

For å kunne tilby studentene tak over hodet, har studentsamskipnadene kommet med midlertidige løsninger.

I Oslo blir studentene tilbudt sovesaler til studiestart.

– Det er i utgangspunktet en lesesal, som vi gjør om til en sovesal, sier boligdirektør i SiO, Henrik Graarud.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har et noe annerledes boligsystem.

Der må studentene melde seg på en interessentliste. 2763 studenter står på denne listen.

Så mange studenter står i boligkø: Studentsamskipnaden SiO (Oslo og Lillestrøm): 6860

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Vestland fylke): 3407

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim: 1955

Norges arktiske studentsamskipnad: 804

Studentsamskipnaden i Agder: 654

Studentsamskipnaden i Stavanger: 600

Studentsamskipnaden i Ås: 584

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (Vestfold, Telemark og Buskerud): 383

Studentsamskipnaden i Innlandet: 145

Studentsamskipnaden i Molde: 139

Nord studentsamskipnad: 135

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark: 9

Studentsamskipnaden i Volda: 0

Studentsamskipnaden i Østfold: 0 Oversikten viser antallet studenter på venteliste per 1. august.

Elias Agersborg og Max Olsson er på boligjakt i Oslo. De er villige til å strekke seg langt for å få tak over hodet. Foto: Anders Eidesvik / NRK

Spinnville leiepriser

Leder i Norsk studentorganisasjon, Kaja Ingdal Hovdenak, er ikke overrasket over at køene er så lange som de er.

Hun viser til «spinnville» leiepriser på det private markedet og akutt boligmangel i de store byene.

– Det er et samfunnsansvar å bygge flere studentboliger. Politikerne må ta en større del av ansvaret, sier hun og legger til:

– At det i det hele tatt er nødvendig, er et resultat av at det over flere år er bygd for få studentboliger.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Kaja Ingdal Hovdenak, mener det er et samfunnsansvar å bygge flere studentboliger. Foto: Jonas Been Henriksen / Jonas Been Henriksen

Ordner seg ofte til høsten

Tross lange køer før studiestart har det tidligere år vist seg at det ordner seg for de fleste studenter etter hvert.

Det kommer det til å gjøre i år også, tror leder i samskipnadsrådet, Rita Lystad.

– Ja, det finnes muligheter i det private, og det skjer noen endringer hos studentsamskipnadene, sier hun.

Lystad minner studentene på at de må holde kontakten med sitt læringssted utover høsten, og sjekke om det blir ledige boliger.

Leder i samskipnadsrådet, Rita Lystad, mener boligmangelen for studenter vil løse seg utover høsten. Foto: Daniel Hong Hansen

3400 hybler under bygging

Fra 1. mai til 1. august har 17.389 studenter fått studentbolig. Det er ni flere enn rekorden fra i fjor.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel er glad for å se at tallene er litt bedre enn tidligere.

Han ser at det likevel ikke er nok.

Hoel mener det er avgjørende å raskt få bygget flere studentboliger.

– Flere samskipnader har de siste årene ikke klart å bygge de boligene de har fått penger til.

Derfor har de gjort det mulig for samskipnadene å søke om mer penger.

Det har hatt god effekt, mener han.

– Nå har vi rekordhøy aktivitet i byggingen av studentboliger, med over 3400 hybelenheter under bygging, sier han.