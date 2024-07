Nå står studentene i kø for å leie i luksusområde

– 10.000 kroner er maks. Men hvis vi ikke får noe hell der, så må vi jo bare godta mer og mer, sier Elias Agersborg.

Han og kameraten Max Olsson har så langt vært på tre visninger uten hell. Flere henvendelser har forblitt ubesvarte.

Nå prøver de lykken i 4-romsleiligheten som ligger i Oslo sentrum, med sjøen som nærmeste nabo.

Prislapp: 30.000 i måneden.

UTEN HELL: Max Olsson er en av flere på visning i leiligheten på Sørenga. Hittil har han og kompisen Elias Agersborg vært på tre uten hell. Foto: Anders Eidesvik / NRK

– Man kommer til et punkt hvor man må jobbe mye for å leve, det kan jo gå utover studiene, sier Agersborg.

Høyere betalingsvilje

Henrik Lien, Konrad Samuelsen og Axel Karlsen prøver også sjansen. De hadde på forhånd regnet med at det vil koste opp mot 10.000 for et tak over hode.

BOLIGJAKT: Henrik Lien, Konrad Samuelsen og Axel Karlsen er på jakt etter nytt kollektiv. Alle jobber, enten fulltid eller ved siden av studiene, men merker at husleien spiser opp en stor del av lønn og stipend. Foto: Anders Eidesvik / NRK

– Det har vært litt utfordrende. Vi merker jo at mange ikke svarer, og at det tar lang tid, sier Karlsen.

Rolf Erik Hagadokken er megler i Utleiemegleren, og har vært mange fulle visninger denne sommeren.

De forvalter rundt 17.000 boliger på vegne av private utleiere i Norge, og 10.000 av dem i hovedstaden.

UTLEIEMEGLER: Rolf Erik Hagadokken. Foto: Anders Eidesvik / NRK

– Inntrykket mitt er at betalingsviljen- og evnen til studentene er høyere enn viljen til å bo utenfor byen, mye på grunn av jobb på siden og stipendet som har gått litt opp.

I år har han sett at tre studenter er villige til å betale opptil 13.000 hver for en leilighet med tre soverom.

– Det har vi ikke sett før nå, sier han.

Travel måned i juni

Tall fra Utleiemeglerens inngåtte kontrakter viser at et kollektiv på tre, måtte ut med 28.363 kroner i gjennomsnitt for en 4-roms i Oslo i juni.

Til sammenlikning lå prisen for tilsvarende bolig på 23.092 kroner i Norge, og 26.031 i Oslo på samme tid i fjor.

Leder for FINN Eiendom, Jørgen Hellestveit, ser også at leieprisene fortsetter å øke i de store byene.

En leilighet i Oslo koster i juli 20.340 kroner per måned i gjennomsnitt. Det er økning på 9 prosent fra samme tid i fjor.

Blir roligere til høsten

Direktør i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Andreas Askelund, erkjenner at situasjonen for studentene er alvorlig. Per 15. juli står 6964 studenter registrert i kø til studentboligene deres.

STUDENTBOLIG: Direktør i Studentsamskipnaden i Oslo, Andreas Eskelund. Foto: Alfred Helskog / Alfred Helskog

– Studentboligmarkedet og leieboligmarkedet er så presset, og prisene er høye. Det er for få utleieboliger i Oslo og omegn totalt sett.

Prisene hos Studentskipnaden varierer i stor grad ut fra beliggenhet og størrelse.

Til sammenlikning koster de nye hyblene i Vulkan Studenthus, som åpner i oktober, mellom 10.800 og 11.900 kroner.

Men, situasjonen pleier som regel å løse seg i august og utover høsten, legger Eskeland til:

– Denne sommeren her følger seg i rekken av fjorårets sommer. Og disse to årene er i negativ forstand rekordsomre med lengre køer enn noensinne.

Fleksibel på sted

Kameratene Lien, Samuelsen og Karlsen har vært på visning flere steder i byen, og mener beliggenheten på Sørenga ikke har så mye å si.

– Det faller ned på hvor lang tid har man før man før man må ha leilighet. Har du 14 dager på deg, så tar du hva du får, samme hvor det er, sier Lien.